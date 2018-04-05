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Комфортные «Малые города»: Ливны и Мценск участвуют в конкурсе
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Комфортные «Малые города»: Ливны и Мценск участвуют в конкурсе 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
Глава Минстроя Михаил Мень накануне, 4 апреля, провёл селекторное совещание о ходе всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах в котором приняла участие Орловская область.
Участники совещания рассмотрели вопросы конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В категории «малые города» от Орловской области участвуют Ливны и Мценск. По условиям конкурса, жители городов сами выбрали проект, который будет реализован в случае победы.
Наибольшее количество голосов горожан набрали парк «Ливгидромаш» в Ливнах и парк «Калинникова» в Мценске. Теперь проекты благоустройства должны быть поддержаны региональной межведомственной комиссией и направлены в Минстрой РФ для рассмотрения федеральной комиссией, сообщает пресс-служба правительства региона.
Победители конкурса в категории «малые города» в случае победы получат федеральную поддержку для реализации проектов создания комфортной городской среды от 30 до 100 млн рублей.
Сообщение Комфортные «Малые города»: Ливны и Мценск участвуют в конкурсе появились сначала на РИА 57.
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