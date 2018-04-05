Комфортные «Малые города»: Ливны и Мценск участвуют в конкурсе

Участники совещания рассмотрели вопросы конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В категории «малые города» от Орловской области участвуют Ливны Мценск . По условиям конкурса, жители городов сами выбрали проект, который будет реализован в случае победы.

Наибольшее количество голосов горожан набрали парк «Ливгидромаш» в Ливнах и парк «Калинникова» в Мценске. Теперь проекты благоустройства должны быть поддержаны региональной межведомственной комиссией и направлены в Минстрой РФ для рассмотрения федеральной комиссией, сообщает пресс-служба правительства региона.

Победители конкурса в категории «малые города» в случае победы получат федеральную поддержку для реализации проектов создания комфортной городской среды от 30 до 100 млн рублей.