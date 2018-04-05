В Темрюкском районе собирают материалы о боевом прошлом Темрюка

Администрация Темрюкского района ведет сбор необходимых документов для подачи заявки в Российский организационный комитет «Победа» на присвоение Темрюку почетного звания «Город воинской Славы».

В связи с этим власти муниципалитета обращается с просьбой к жителям района рассказать о героической жизни прадедов, дедушек, бабушек, отцах и матерях, дядях и тетях, которые защищали Родину в годы войны, спасали раненых, трудились днем и ночью, сражались на полях за урожай, чтобы как можно больше дать фронту. В администрации ждут истории и фотографии о тех родных, близких и знакомых, кто в годы оккупации оказывал сопротивление врагу, о тех, кто восстанавливал разрушенное войной хозяйство на Тамани. Уникальные истории с фотографиями будут опубликованы в средствах массовой информации, размещены на официальном сайте Темрюкского района, а также в социальных сетях.

«Темрюк по праву достоин высокого звания «Город воинской Славы». И пусть материал, собранный жителями района, станет тому еще одним неопровержимым доказательством», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Темрюкского района

Материалы нужно присылать на электронный адрес temryuksmi@mail.ru, или по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 65, каб. № 46 (отдел по взаимодействию со СМИ).