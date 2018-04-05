Откровения похоронщиков. Как обманывают на кладбищах и в похоронных бюро

Легче всего вытягивать деньги из человека убитого горем. Тяжесть потери перевешивает всё. Нередки случаи, когда родственники покойного даже берут огромные кредиты, чтобы устроить достойные похороны.

«Обычно родственники умершего все в слезах, они ни в чём не перечат, ни на что не огрызаются, не склонны к конфликту, поэтому готовы потратить любые деньги на организацию последнего пути, — констатирует факт бывший сотрудник ритуального агентства Григорий И. — Хорошо, когда среди родственников умершего есть хоть один человек, сохраняющий относительно спокойствие и понимающий, что и почём. Повезло, если тут можно так выразиться, когда на помощь приходят соседи или знакомые, которые сами недавно похоронили кого-то, и в курсе расценок на ритуальные услуги».

Борьба за каждый труп

Едва несчастный последний раз вздохнул — на его смерти тут же начинают зарабатывать. «Зачастую в квартиру, где умер человек, раньше „Скорой помощи“ и полиции приезжают сотрудники ритуальных фирм, которые настойчиво предлагают свои услуги, — говорит главный патологоанатом Челябинской области Глеб Сычугов. — При заключении договора с родственниками покойного они берут деньги, в том числе и за вскрытие. А это услуга бесплатная! Прайс существует на дополнительные услуги — бальзамирование покойного, макияж. Конечно, роль „ритуальщиков“ бесценна, они берут на себя все хлопоты, которыми родственникам, убитым горем, заниматься не под силу. Есть среди них люди адекватные и добросовестные. Но есть и иные, которые пытаются заработать на всём, что касается проводов человека в последний путь. По всей видимости, есть у них связи со специальными службами. Ведь как только случается горе, родственники умершего звонят в скорую или полицию. Значит, информацию „сливают“ диспетчеры. Скорее всего, они на этом зарабатывают. Помните, писали про случай в Саратове , когда в семье ещё никто не умер, просто вызвали скорую и сказали, что плохо тяжёлому больному. Кто-то, имевший доступ к персональным данным пациента, поспешил передать информацию, и у квартиры больного тут же нарисовались представители похоронного бизнеса. Такие случаи происходят регулярно по всей стране, поверьте».

По неофициальным данным, в Москве ритуальный агент платит информатору порядка 30 тыс. рублей за предоставление оперативных данных о факте наступления смерти. Интернет переполнен воспоминаниями людей о том, как под их дверью дрались сотрудники разных ритуальных агентств. Борьба идёт в буквальном смысле за каждый труп. Конкуренция между ритуальными агентствами жёстче, чем это можно себе представить. И эта конкуренция порой толкает их на совершенно бессовестные поступки.

«Мои знакомые отказались от услуг одного агентства в пользу другого, — вспоминает читатель сайта «АиФ-Челябинск» Василий П., — так знаете, что в отместку сделали сотрудники агентства, от услуг которого отказались? Они засыпали землёй заранее подготовленную могилу! Не полностью, но в итоге гроб пришлось опускать не на ту глубину, которая предусмотрена ГОСТом (1,5-2,2 метра — Прим.ред.), а всего на один метр. Говорят, это плохая примета. И скоро в этой семье был еще один покойник, человек не старый, смерти которого вообще никто не ожидал».

Ничего святого

За чем бы ни обратился клиент в похоронное агентство, на всё ему попытаются сделать максимальную накрутку. Наценки на венки, гробы, подушки покрывала могут колебаться от 200 до 500%!

«Если клиент спросит, какой гроб подешевле, скорее всего, ему ответят, что дешёвых в продаже на данный момент нет, и предложат дорогой вариант, — говорит Григорий. — При этом не забудут завысить цену. Если бы клиент порылся в интернет-прайсах, он бы понял, что приобретённый гроб стоит вдвое, а то и втрое дешевле».

Большинство ритуальных услуг предоставляется бесплатно — перевозка тела в морг, оформления свидетельства о смерти, проведение судмедэкспертизы и т.п. Но если организация этих вопросов попадает в руки ритуального агента, то платить придётся за всё и помногу. В эти суммы уже входят откаты врачам, работникам морга, полиции и кладбища, другим агентам, транспортным службам и много кому ещё.

«Несколько лет назад я работала в кафе, где часто заказывали поминальные обеды, — откровенничает ещё один читатель «АиФ-Челябинск» Анна Ивановна Н. — И директор кафе платил откаты похоронному агентству, которое приводило клиентов. Соответственно, стоимость поминальной трапезы увеличивалась. Если бы клиент пришел к нам самостоятельно, он бы заплатил за ту же самую трапезу гораздо меньше».

«Понятно, что все рассчитывают на сочувствие и сострадание, но верить в сочувствие ритуальных агентов никак нельзя! — заявляет Григорий. — Поймите: люди, способные на сочувствие, в этом бизнесе просто не приживаются. Надо рассуждать, что действительно необходимо, а что попросту навязывают. Вряд ли какому-нибудь умершему девяностолетнему дедуле нужен макияж, дорогущий костюм или расписной гроб с рюшами. Если горе случилось и необходимо заниматься организацией похорон, нужна холодная голова. Нужен тот, кто внимательно прочитано договор с похоронным агентством. Все услуги должны быть чётко прописаны, а цены обозначены. Если в договоре цены вообще не упоминаются, то велик риск потратить на похороны в несколько раз больше, чем они обычно стоят. Мало того, что некоторые ритуальные конторы нагло навязывают свои услуги, так они ещё и некачественно их предоставляют! На моей памяти был случай, когда клиент заказал один гроб, а ему привезли другой, на пару десятков сантиметров меньше роста покойного. Клиент, и без того готовый сойти с ума, был оскорблён не на шутку. Конечно, гроб поменяли».

Ещё одна статья дохода для похоронщиков — памятники. Несведущим клиентам памятники из мраморной крошки или дешёвого камня предлагаются под видом элитных, а соответственно, очень дорогих.

«Есть одно местечко… »

Не отстают от похоронных агентов и работники кладбищ. В городах-миллионниках с местами на кладбищах итак туго, а они еще и ограждают лучшие участки, чтобы потом продать их за большие деньги. Хотя по закону каждый человек имеет право на бесплатные два квадратных метра земли, на своё бесплатное место на кладбище.

«Практически на любом кладбище есть так называемые серые агенты, — объясняет депутат Челябинской городской дума , председатель рабочей комиссии по инвентаризации и контролю за оказанием ритуальных услуг на городских кладбищах Илья Исайчук. — Приходят в администрацию кладбища родственники умерших, чтобы решить вопрос с земельным участком. Тут же их встречает серый агент, заводит в уголок и начинает свою работу. Когда-то мы настояли на том, чтобы сотрудники кладбищ носили специальные жилетки, по которым их можно было бы отличать от иных людей. Но агенты раздобыли такие же жилеты! Что они делают? Они ведут клиентов по кладбищу, показывают им свободные места и озвучивают цены на них. Многие ведутся и платят им деньги за могилы. Мы проверяли. Видим, стоят родственники, пришли помянуть умерших на 9 или 40 дней. Спрашиваем: за могилу платили? Чаще отвечают «да», чем «нет». И речь шла о больших деньгах — от 40 тыс. рублей! Иной раз обнаруживалось, что могилы продавали даже не серые агенты, а сами сотрудники кладбищ. В обход закона. Есть такие смотрители, которые намеренно ведут клиентов в заведомо плохие места на кладбище. Например, где болотистая местность. Таким образом, всё равно пытаются вынудить заплатить за более сухое и удобное «местечко»».

В таких случаях надо знать: если требуют денег за место на кладбище можно смело обращаться в прокуратуру или правоохранительные органы . В провинции всё ещё не так плохо. На московских кладбищах, если клиент хочет похоронить покойника рядом с известной некогда личностью (музыкантом, поэтом, певцом и т.п.), это будет стоить космических денег, сопоставимых со стоимостью квартиры в столице.

Пропуск на могилку

«Бывает так, что могильщики начинают копать и жалуются, мол, много корней от деревьев, копать очень сложно и надо бы за эти сложности доплатить — продолжает рассказывать Григорий. — Деваться клиенту некуда. Ко дню похорон может обнаружиться, что в могиле собралась вода. Это обычный трюк могильщиков: зачастую они сами подливают в могилу воду, а за откачку потом требуют ещё денег. И им ничего не стоит опустить гроб с покойным прямо в воду, если родственники откажутся платить. Тем, кто живёт далеко и не может навещать могилы родственников, служители кладбищ обещают ухаживать за могилкой за небольшую плату. В действительности же они берут деньги, а за могилой не смотрят, даже не наведываются на неё».

Полгода назад в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой поступило обращение из Магнитогорска . Жители жаловались, что смотрители городских кладбищ требуют платы за пропуск похоронных процессий.

«Нам сообщили, что сотрудник кладбища «Правобережное» потребовал с местного жителя, который занимался похоронами матери, плату в размере 475 рублей за пропуск на кладбище и разовую уборку, — рассказала Павлова. — Без оплаты, как следовало из обращения, процессию не пустили бы на кладбище и захоронение умершей было бы не возможно. Кроме этого обращения были и другие, подтверждающие, что на магнитогорских кладбищах «Новосеверное» и «Левобережное» аналогичная ситуация. После недолгих разбирательств выяснилось, что предоставление муниципальной услуги по погребению осуществляется бесплатно, каких-либо «пропусков не кладбище» никогда не требовалось. Следовательно, продажа «пропусков на кладбище» велась незаконно».

Ритуальная «обдираловка»

Большие перемены в ритуальной отрасли начались в 2002 году, когда федеральное правительство отменило обязательное государственное лицензирование компаний, предоставляющих ритуальные услуги. Результатом этого стал бесконтрольный рост предложений на ритуальном рынке.

«Конкуренция высока не только в Челябинске , но и во всей области, во всей стране, — говорит замруководителя Челябинского УФАС России Наталья Сапрыкина. — В 2016 году у нас была целая череда дел, касавшихся ограничения доступа на челябинские кладбища, когда кто-то кого-то не допускал до копки могил. Нередки случаи, когда морг без торгов передавал ритуальному предприятию определённую площадь на своей территории и хозяйствующий субъект таким образом получал определённое преимущество в доступе информации о потенциальных клиентах. Мы выявляли такие нарушения, когда некто арендовал пять квадратных метров в морге, а по факту владел целым ритуальным залом».

«Сегодня на ритуальном рынке очень много организаций, которые состоят из двух-трёх человек, — завершает свой рассказ Григорий. — У них нет ни своего транспорта, ни помещений, поэтому они вынуждены всё арендовать. В результате и «дерут» с родственников усопших денег на порядок больше, чем крупные компании. Встреча с ними для родственников умершего может дорого обойтись. Сегодня они взяли с вас деньги, а завтра могут закрыться. Держитесь все, кто потерял близких. Берегите себя и не давайте подлецам топтаться и зарабатывать на горе».