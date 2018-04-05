В Ростове установили еще 80 камер видеофиксации

В Ростове-на-Дону было установлено 80 камер видеофиксации, которые способны фиксировать заезд автомобилей за стоп-линию и проезд на красный свет. Речь идет об основных магистралях донской столицы: улицах Большой Садовой, Стадионной, Береговой, а также проспекте Шолохова. Работать они начнут уже до конца текущего месяца.

«Автоураган ВСМ. Видит всё: скорость, полосы, стоп линии. Радар-детектор на него не реагирует. На улицах Ростова вовсю устанавливают новые камеры. Предположительно будет установлено более 80 комплексов автоматической фотовидеофиксации «Трафик-Сканер-СМ»», — сообщает один из пльзователей в социальных сетях.

Ранее стало известно, что на установку в Ростове-на-Дону 106 камер для контроля дорожного движения из бюджета города выделено 549 млн руб. Установленные камеры должны быть интегрированы в систему «Безопасный город», также среди обязательных условий значится запрет на редактирование записанных данных и их выборочное удаление. Ранее говорилось, что в первую очередь камеры появятся на полосах для движения автобусов.