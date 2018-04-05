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Российские соотечественники в Киргизии обсудили будущее
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Российские соотечественники в Киргизии обсудили будущее 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Десятая страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Киргизии, прошла в Бишкеке. Форум собрал более ста делегатов из разных регионов республики, представителей Совета Федерации и загранучреждений РФ, Фонда защиты и поддержки прав соотечественников за рубежом, министерств и ведомств Киргизии, общественных деятелей.
Участники подводили итоги работы не только за прошедший 2017 год, но и оценивали деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Киргизии за десять лет его существования. В целом конференция носила отчетно-выборный характер. В ходе форума также были избраны председатель совета, представитель в Региональный координационный совет объединений российских соотечественников, делегаты на Всемирный конгресс соотечественников.
Как отметил советник-посланник посольства России в Киргизии Вадим Чекмазов, за десять лет движение соотечественников в республике прошло период становления и трансформации. Попутно созданы заделы для дальнейшей работы в экономической, культурно-гуманитарной и социальной сферах.
Представители аппарата президента и Ассамблеи народа КР высоко оценили вклад организаций российских соотечественников страны в укрепление единства киргизстанцев и межэтнических отношений.
Кстати
По словам председателя КСОРС Киргизии Александра Степанюка, на сегодня в республике действуют более 70 организаций соотечественников. Однако далеко не все они активны, а с некоторыми из них бывает непросто установить связь.
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