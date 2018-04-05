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В Уфе и Абзаково закрыли филиалы «Орды»
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В Уфе и Абзаково закрыли филиалы «Орды» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Запретить работу двух филиалов подпольной секты постановил республиканский суд. Прокуратура установила, что на конспиративной квартире в Уфе и в частном доме в Абзаково практиковали представители религиозного движения «Орда», которые переняли ритуалы у запрещенной в Казахстане секты «Ота жолы» — «Путь предков».
Как пояснили в прокуратуре, сектанты пугали посетителей тем, что якобы находили у них тяжелые недуги, но тут же обещали чудесное исцеление. Для этого следовало пройти от 10 до 30 сеансов «очищения», а в знак благодарности пожертвовать целителям что-нибудь стоящее.
«Лечение» лжецелителей основывалось на ритуальном избиении плетьми, приемом «святой воды» и окуривании специальными травами. Ходить к врачу и принимать лекарства запрещалось, зато всячески приветствовалось паломничество к «могилам предков» — новообращенных сектантов возили по кладбищам Башкирии и Казахстана, уверяя, что это поможет открыть в себе канал общения с духами.
В действительности же посетителям пудрили мозги психотехнологиями и манипулировали сознанием, что могло повредить их здоровью.
— В целях ликвидации филиалов религиозного объединения прокурор республики обратился в суд, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Суд просьбу удовлетворил, исполнение решения проконтролирует прокуратура.
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