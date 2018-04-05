Сбежал ли российский хакер Никулин из зала суда?

Ранее ряд СМИ сообщал о побеге российского киберпреступника, который был на днях экстрадирован в США , где он разыскивался по обвинению в совершении кибератак в социальных сетях. В среду «хакер» предстал на заседании суда.

Информация о побеге, однако, не соответствует действительности.

«Он пытался сломать некоторые вещи в тюрьме. Попыток сбежать из суда сегодня не было», — цитирует РИА заместителя главы службы судебных приставов северного округа Калифорнии Джозефа Палмера.

Сообщается, что следующее заседание по делу Никулина состоится 30 апреля.

Напомним, что в пятницу Чехия заявила об экстрадиции российского киберпресупника в США, где он разыскивается за кибератаки в социальных сетях. Евгений Никулин, которого в России также обвиняют в мошенничестве, находился в пражской тюрьме, куда попал в 2016 году в результате спецоперации ФБР

Вся эта история с Никулиным уходит корнями в уже всем надоевшие рассказы о вмешательстве российских киберпреступников в выборы президента США в 2016 году.

«Министерство юстиции Чехии подтверждает выдачу гражданина России Е. Никулина Соединенным Штатам», — написала в Twitter пресс-секретарь министерства Тереза Щейбалова.