Экс-директора и бухгалтера второго лицея в Оренбурге осудили за хищение

Судебное заседание в отношении двух должностных лиц прошло накануне.

Как ранее сообщалось, бывший бухгалтер и директор учебного заведения установили в здании платежные терминалы. Через них учащиеся и родители оплачивали питание и другие услуги. Отмечается, что терминалы не подключали к банковским системам.

В ходе расследования выяснилось, что на счет образовательного учреждения уходила не вся сумма, внесенная через терминалы. Часть средств бывший директор и бухгалтер похитили. Ущерб оценивается в сумму свыше 1 млн рублей.