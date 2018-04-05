Экс-директора и бухгалтера второго лицея в Оренбурге осудили за хищение 

Судебное заседание в отношении двух должностных лиц прошло накануне.
Как ранее сообщалось, бывший бухгалтер и директор учебного заведения установили в здании платежные терминалы. Через них учащиеся и родители оплачивали питание и другие услуги. Отмечается, что терминалы не подключали к банковским системам.
В ходе расследования выяснилось, что на счет образовательного учреждения уходила не вся сумма, внесенная через терминалы. Часть средств бывший директор и бухгалтер похитили. Ущерб оценивается в сумму свыше 1 млн рублей.
Суд Ленинского района Оренбурга признал обеих фигуранток виновными и назначил наказание для бывшего бухгалтера Раковой — 4 года условно и штраф в пользу лицея — 1 152 500 рублей. Бывший директор до окончания судебного процесса не дожила.