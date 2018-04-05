Старые новые санкции. США введёт ограничительные меры против россиян

Как минимум шесть граждан России могут попасть под новые американские санкции. Как сообщили СМИ, их объявят до конца недели. В Вашингтоне уверены, что эти люди причастны к вмешательству в президентские выборы, прошедшие в США в 2016 году. Ограничительные меры станут дополнением к закону «О противодействии противникам Америки через санкции», сообщает Reuters

Однако окончательное число россиян, которых коснётся наказание, всё ещё неизвестно. Как уточняют СМИ, их число постоянно меняется.

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН подчеркнул, что обвинения во вмешательстве РФ в выборы нужны спецпрокурор США Стивену Мюллеру для оправдания своей работы.

«Мюллер ещё расследует. Вообще не надо связываться с ними, я считаю. Это исключительно внутреннее дело. Эти обвинения нужны для того, чтобы Миллеру оправдаться, что он действительно что-то нашёл», — отметил политолог.

Американист: Санкции Трампа против России будут минимальны Напомним, 4 апреля стало известно о первом тюремном заключении по делу о вмешательстве РФ в выборы США. Так, голландский юрист Алекс Ван Дер Зуаан 30 дней проведёт за решёткой из-за дачи ложных показаний о его коммуникациях с экс-представителем предвыборной кампании Трампа Ричардом Гейтсом и украинским бизнесменом Константином Климником. Их подозревают в работе на спецслужбы России.

Также ранее Facebook заблокировал свыше 270 страниц, которые управлялись «Агентством интернет-исследований», которую на Западе прозвали «фабрикой троллей». Среди них — аккаунты пользователей, посты и другие записи. Все они, по мнению соцсети, повлияли на мнение граждан США перед выборами. В свою очередь, управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН заявил, что Facebook может делать на своей площадке, что хочет.

«Это частная площадка, они (основатели и разработчики — НСН) могут делать всё, что хотят. Ни мы с вами, ни другие организации не покупали себе место, чтобы рассказывать там какие-то новости и что-то делать. Мы просто пользуемся сервисом», — уточнил эксперт.

Стоит отметить, что новые ограничительные меры затронут лиц, которые приближены к российским властям. Однако даже с этим Вашингтон ещё не определился, сообщает «Свободная Пресса». Под санкции США по делу о вмешательстве в президентские выборы уже попали 19 физических лиц и пять организаций.