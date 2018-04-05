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В центре Москвы нашли старинные надгробия и артефакты
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В центре Москвы нашли старинные надгробия и артефакты
ТК «Звезда»
49 минут назад
Фото:
ТК «Звезда»
Комментарии
Московские археологи обнаружили в Малом Златоустинском переулке в центре столицы белокаменные надгробия XVI–XVII веков и другие артефакты.
Находка
была сделана на месте старинного Златоустинского храма, который находился там до начала XX века.
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