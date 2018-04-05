Ещё
В Тюменской области закрыли первые ледовые переправы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюменской области закрыли первые ледовые переправы 

ТАСС 52 минуты назад
ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Первые ледовые переправы закрылись в Тюменской области из-за потепления. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В Ярковском районе (Тюменская область) завершена работа трех ледовых переправ. Замеры льда, проведенные специалистами ГИМС, показали, что проезд транспорта, по переправам стал опасен. В этом году в связи с затяжной весной ликвидация ледовых переправ происходит на два-три дня позднее по сравнению с предыдущим годом", — сообщили в пресс-службе.
Ледяные трассы через реки также ликвидированы в селе Ярково, Сорокино и Покровское, переезд к рекам ограничен предупреждающими знаками. По информации ведомства, средняя толщина льда на реках составляет 32-60 см.
ТАСС: последние новости
Британские дипломаты встретились с племянницей Сергея Скрипаля в Москве Лондон считает странным предложение России о совместном расследовании инцидента в Солсбери Кабмин выделил €4,5 млн на реализацию программы "Интеррег. Регион Балтийского моря"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Российских олигархов ждет «сюрприз»96
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение563
Новый облик Леонтьева удивил Интернет62
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»83
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение