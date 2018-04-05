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Трагедия в Кемерово. Взгляд через призму проведенных реформ
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Трагедия в Кемерово. Взгляд через призму проведенных реформ 

Единый реестр застройщиков 51 минуту назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По мнению генерального директора Центра качества строительства, Николая Малышева, в законодательном регулировании обеспечения безопасности строительства и эксплуатации зданий допущены ошибки. Фото: пресс-служба МЧС РФ Портал ЕРЗ опубликовал статью «Почему дает сбои система обеспечения безопасности возводимых зданий и сооружений», автором которой является признанный эксперт в сфере обеспечения безопасности строительства, генеральный директор общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», Николай Малышев (на фото). Николай Малышев В статье приводится анализ недостатков следующих реформ: 2005 год — реформа института контроля за производством строительных материалов; 2007 год — реформа института государственного строительного надзора; 2012 год — реформа института экспертизы проектной документации; 2015 год — реформа контроля за юридическими лицами (введение периода запрета на проверки). Автор аргументированно доказывает, что указанные реформы, наряду с положительными последствиями, привели к существенному снижению безопасности строительства. В том числе подтверждает это цифрами о десятикратном росте числа аварий (обрушений зданий и сооружений). Прочитать статью можно по ссылке.
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