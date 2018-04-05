Челябинцев ждут на космической выставке-приключении

«Космодрайв» — это интерактивная выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1500 метров в самом центре Челябинска. Вы ведь хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или поуправлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на Марс.

Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу!

Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытанияСимуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальностиВзлет на ракете в кресле космонавтаПрогулка по Юпитеру с повышенной гравитациейОтправка вашего голоса на Марс, Юпитер, ВенеруЗнакомства с пришельцамиПрямое общение с космонавтами с орбитыПосещение плазмокомнатыИ даже управление луноходом и марсоходом

Попадая на выставку, Вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый гость почувствует себя в эпицентре космических событий — достижения ученых всего мира будут с Вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.

Это и многое другое ждет Вас на выставке-путешествии «Космодрайв»!

Приходите удивляться в ТРЦ «Гагарин Парк», выставка открывает свои двери только до 13 мая!

Побывать в космосе может каждый!

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»

Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.

Сайт: космодрайв.рф ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk