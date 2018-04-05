Ещё
Челябинцев ждут на космической выставке-приключении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцев ждут на космической выставке-приключении 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Выставка-приключение «Космодрайв» проходит в Челябинске.
«Космодрайв» — это интерактивная выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1500 метров в самом центре Челябинска. Вы ведь хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или поуправлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на Марс.
Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу!
Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытанияСимуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальностиВзлет на ракете в кресле космонавтаПрогулка по Юпитеру с повышенной гравитациейОтправка вашего голоса на Марс, Юпитер, ВенеруЗнакомства с пришельцамиПрямое общение с космонавтами с орбитыПосещение плазмокомнатыИ даже управление луноходом и марсоходом
Попадая на выставку, Вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый гость почувствует себя в эпицентре космических событий — достижения ученых всего мира будут с Вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.
Это и многое другое ждет Вас на выставке-путешествии «Космодрайв»!
Приходите удивляться в ТРЦ «Гагарин Парк», выставка открывает свои двери только до 13 мая!
Побывать в космосе может каждый!
Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»
Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.
Сайт: космодрайв.рф  ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk
АиФ: последние новости
Откровения похоронщиков. Как обманывают на кладбищах и в похоронных бюро Челябинские перевозчики отвергли обвинения в сговоре для повышения цен Челябинский медработник продавал санкнижки сотрудникам железной дороги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Российских олигархов ждет «сюрприз»103
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение564
Новый облик Леонтьева удивил Интернет62
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»89
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение