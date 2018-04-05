Орловец выиграл суд у хозяина беззубой таксы

Заводской районный суд Орла частично удовлетворил требования местного жителя о взыскании морального вреда с хозяина престарелой карликовой таксы. Компенсация составила 5 тысяч рублей.

14 ноября 2017 года мужчина вышел из лифта и направлялся к выходу, навстречу ему шел сосед с собакой на длинном поводке и без намордника. Неожиданно животное укусило орловца за голень левой ноги. Пострадавший обратил на произошедшее внимание хозяина собаки, но тот зашел в лифт и уехал.

Опасаясь за свое здоровье, мужчина в тот же день обратился в полицию, чтобы выяснить, привита ли собака, а также узнать в какой квартире проживает. Мужчина посетил травмпункт больницы им. Семашко, где ему назначили лечение (антибиотики, компрессы, уколы от бешенства). По словам пострадавшего, боли мучили еще около месяца. Моральный вред мужчина оценил в 30 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания хозяин собаки заявил, что момента укуса не видел. Сосед сообщил о нападении животного таким спокойным тоном, что поверить в это было сложно. Кроме того, он отказался продемонстрировать укус, а в больницу пошел только через три дня после инцидента. Мужчина попросил учесть возраст собаки и отсутствие у нее большинства зубов.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд отметил, что раны от укуса незначительны, хозяин собаки противоправных действий не совершал, команд к нападению не давал.