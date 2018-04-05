В Киргизии ищут способы бороться с киберпреступностью

"Российская газета" собрала за круглым столом специалистов, чтобы обсудить, как обеспечить безопасность в web-пространстве, противостоять компьютерным хулиганам и более серьезным киберугрозам.

Аскар Сыдыков, исполнительный директор Международного делового совета:

— Кибербезопасность — вопрос, имеющий огромную важность в связи с проектом «Умный город», реализацию которого власти обещают начать в скором времени. Проект, как известно, предполагает применение инновационных цифровых технологий для того, чтобы обеспечить населению более современное качество жизни. Но как защитить «Умный город» от тех же хакеров?

К сожалению, пока еще киберпреступники на шаг опережают борцов с ними. Сколько бы правительства разных стран ни пытались противостоять злоумышленникам или предупредить хакерские атаки, чаще всего такие усилия заканчиваются неудачей.

Ратбек Турусбеков, начальник отдела службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР:

— Государства Центральной Азии подозревают, что являются жертвами иностранных хакеров, потому что на испорченных или взломанных веб-сайтах иногда появляются изображения иностранных флагов или надписей. Однако неизвестно, откуда совершаются атаки. Хакеры часто их переадресуют для того, чтобы скрыть свои координаты или переложить вину на других.

В МВД еще в 2009 году создали специальный отдел по противодействию киберэкстремизму и терроризму. В 2017 году нам удалось выявить 67 сайтов, распространяющих информацию террористического характера. 57 из них уже заблокированы. Кроме того, у нас есть список сайтов, которые по решению суда признаны экстремистскими или террористическими.

В республике планируется определить специальный государственный орган, который будет уполномочен официально обращаться к владельцу того или иного Интернет-ресурса с просьбой о блокировке размещенных на его страницах ссылок, видеоматериалов или какой-либо другой информации, которая признана судом КР экстремистской, террористической или несущей в себе какую-либо угрозу. Помочь определить процедуру, мы надеемся, нам смогут представители Facebook, которые должны прибыть в республику в апреле.

С YouТube такая работа уже налажена. Если на этом ресурсе появляются ролики, разжигающие межнациональную рознь и конфликты, мы обращаемся с жалобой, которая рассматривается. К сожалению, должен отметить, что распространение опасного контента имеет тенденцию к увеличению вместе с количеством пользователей интернета.

— В конце прошлого года депутатами был принят закон «О ратификации соглашения по сотрудничеству со странами СНГ в области регулирования информационной безопасности». Выработана единая терминология, определяющая, к примеру, что такое кибератака, компьютерное хулиганство и тому подобные действия. Но пока что технологии в республике развиты недостаточно для полноценной защиты информационного пространства.

Законодательство республики предусматривает ответственность за преступления в сфере компьютерной безопасности, создание, использование и распространение вредоносных программ, а также распространение через Интернет призывов к публичному захвату власти или подстрекательство к этому, разжигание межнациональной розни. Иными словами, правовая база создана.

Чуть больше года назад парламент принял поправки в Уголовный кодекс, которыми, в том числе, ввел наказание за так называемый компьютерный саботаж. Хочу также добавить, что с июля 2017 года в республике введен упрощенный порядок рассмотрения в судах дел по киберпреступности. Это значит, что суд может вынести решение по блокировке того или иного сайта в течение трех дней. Помимо этого, существует еще и такой документ, как закон «Об органах национальной безопасности КР». Он обязывает спецслужбы заниматься обеспечением информационной безопасности страны.

Мэлис Омуралиев, консультант управления по обеспечению деятельности судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда КР:

— Интернет как форма коммуникации продолжает развиваться, но наравне с этим создает проблему в сфере обеспечения информационной безопасности. Сейчас у судов есть возможность рассматривать уголовные дела по киберпреступлениям в упрощенном порядке — после обращения генеральной прокуратуры

Исполнение вынесенных решений возлагается на правоохранительные органы, Госкомитет информационных технологий и интернет-провайдеров. Внимание же прокуратуры обращено на противодействие использованию интернета в целях пропаганды идеологии экстремизма и терроризма различными радикальными движениями и организациями, а также вербовки наемников для участия в вооруженных конфликтах.

Евгений Цой, представитель компании-провайдера:

— Блокировка вредоносных сайтов, конечно, имеет большую важность. Но есть и серьезные технические ограничения. В случае, например, если суд примет решение о запрещении доступа к какому-либо IP-адресу в соцсетях, оператору придется блокировать весь ресурс, к примеру, тот же YouТube, Facebook или другие. В этом случае в убытке останутся добросовестные и законопослушные пользователи и компании, которые также используют указанные ресурсы.

На мой взгляд, необходимо найти баланс. Например, требовать ограничения доступа к тому или иному контенту не с провайдера, а с владельцев социальных сетей. Либо перенять опыт Китая и ограничить свободу использования Интернета.

Что касается хакерских атак, то выявить, откуда конкретно они осуществляются, очень сложно. Не менее проблематично — защищаться от вирусов. Если помните, в мае прошлого года по всему миру было атаковано более миллиона компьютеров. Злоумышленники запустили так называемый «Вирус нулевого дня», и защититься от подобного практически невозможно. Приходится ждать, когда компании-разработчики антивирусов выпустят специальные обновления для борьбы с вредоносными программами.