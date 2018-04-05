Арбалеты с наркотиками и мобильные в иконах: как «запрещенка» попадает в донские колонии 

Сайт 161.ru составил список самых необычных способов передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения Ростовской области.
Связь от Бога и еда под кайфом
Чаще всего «запрещенка» попадает к заключенным двумя способами: ее пытаются пронести на свидание или спрятать в передаче, посылке или бандероли. Родственники и друзья арестантов надеются перехитрить инспекторов, пряча мобильные телефоны, наркотики и алкоголь среди самых безобидных вещей.
Родственница заключенного принесла ему икону с сюрпризом
Так, жительница Таганрога отправила в СИЗО № 2 посылку, в которой лежала икона. Оказалось, что женщина спрятала в ее деревянном корпусе мобильный телефон и зарядку к нему. А в Новочеркасске жена принесла на свидание с мужем фаршированный перец с сюрпризом: в нем сотрудники ИК № 14 нашли свертки с наркотиками.
Дончанка принесла своему мужу фаршированный перец с наркотиками
Жительница села Покровского взяла банку с медом и приделала к ней фальшивое дно, в котором спрятала мобильный телефон. Всё это она отправила своему знакомому, который находился в таганрогском СИЗО № 2.
Телефоны для заключенных прячут и в банках с медом
Сотрудники ростовского следственного изолятора № 1 были весьма удивлены, когда местная жительница прислала одному из их подопечных посылку с десятью губками для мытья посуды. Всё стало на свои места, когда выяснилось, что арестант не поборник чистоты, а обычный наркоман. Все принесенные ему губки были пропитаны героином.
Другому обитателю этого же СИЗО отправили передачу с необычными бритвенными станками. В их сменных картриджах лежали маленькие пакетики с наркотиком.
Наркотики можно спрятать даже в бритвенных станках
Сейчас в донских СИЗО и колониях появилась новая мода: «запрещенку» пытаются передать в консервных банках. Такую посылку для заключенного донской ИК № 12 принесла жительница Шахт. Женщина вскрыла банки с консервированными персиками, ананасами и рыбой и засунула туда замотанные в непромокаемую пленку телефоны. Чтобы на режимном объекте никто не догадался об этом, дончанка обратилась в фирму, где ей закатали банки так, чтобы они выглядели как новенькие. Но обмануть работников колонии ей всё равно не удалось.
Сейчас модно отправлять заключенным телефоны в консервах
Рогатки и арбалеты
Еще на территорию донских колоний постоянно перебрасывают свертки с запрещенными предметами и веществами.
Несколько лет назад возле исправительной колонии № 2 в Ростове заметили одну необычную перебросчицу. Женщина подъезжала к исправительному учреждению на автомобиле и кидала «запрещенку» через забор на очень большие расстояния. Когда ее задержали, выяснилось, что в прошлом она была спортсменкой.
Наркотики перебрасывают на территорию колонии с помощью рогаток
Рядом с исправительной колонией № 12 в Каменске-Шахтинском задержали 36-летнего мужчину, который хотел перебросить пакет с героином и фонарик-зажигалку с помощью арбалета. Он примотал всё это скотчем к арбалетным стрелам, но его задержали еще до первого выстрела.
С помощью этого арбалета дончанин пытался перебросить героин и фонарик-зажигалку
Другой дончанин забросил наркотики на территорию ростовской колонии № 2 с помощью рогатки. Сбежать ему не удалось: сотрудники колонии заметили мужчину и арестовали его. На перебросчика даже завели уголовное дело. Октябрьский районный суд признал его виновным и отправил в колонию на десять с половиной лет.
Штраф за мобильники и срок за наркотики
За переброску запрещенных предметов могут оштрафовать и дать реальный срок
Как рассказал 161.ru начальник пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян, за передачу или попытку передачи запрещенных предметов заключенным грозит административная и уголовная ответственность. Всё зависит от того, что за «запрещенка». Если это мобильный телефон, то перебросчик отделается небольшим штрафом: ему придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. А вот за переброску наркотиков на территорию колонии можно получить от пяти до двенадцати лет.
Что делают с конфискованной «запрещенкой»?
Конфискованные вещи в СИЗО и в колониях не хранятся
Изъятые телефоны и наркотики в СИЗО и колониях не хранятся.
— Когда сотрудники режимного объекта ловят перебросчиков с мобильными телефонами, они составляют на них административный протокол и передают его в суд. А там уже решается судьба конфискованных предметов. Как правило, их уничтожают, — рассказал Марухян.
С наркотиками дела обстоят сложнее. Работники исправительных учреждений вызывают полицейских, которые задерживают перебросчиков. Изъятые вещества они отправляют на экспертизу. Там специалисты выясняют, что они собой представляют, и только потом от них избавляются.