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По иску орского природоохранного прокурора заблокированы сайты-нарушители
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По иску орского природоохранного прокурора заблокированы сайты-нарушители 

АиФ-Оренбург 44 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Орский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о запрещении доступа к сайтам, которые торговали чучелами редких животных и птиц.
Предварительно была проведена прокурорская проверка. Установлено, что ряд Интернет-ресурсов осуществляет продажу чучел и шкур редких животных, занесенных в Красную книгу РФ, тем самым нарушая требования российского законодательства. На сайтах также продавались перья таких птиц, как полярная и ушастая сова, орлан-белохвост, балобан, ястреб-тетеревятник, беркут, которые признаны редкими, исчезающими видами.
В целях восстановления законности прокурор в своем иске потребовал заблокировать доступ к указанным ресурсам. Суд удовлетворил заявленные требования. Данные сайтов занесены в реестр запрещенной к распространению информации, сообщает прокуратура Оренбургской области.
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