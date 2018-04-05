По иску орского природоохранного прокурора заблокированы сайты-нарушители

Орский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о запрещении доступа к сайтам, которые торговали чучелами редких животных и птиц.

Предварительно была проведена прокурорская проверка. Установлено, что ряд Интернет-ресурсов осуществляет продажу чучел и шкур редких животных, занесенных в Красную книгу РФ , тем самым нарушая требования российского законодательства. На сайтах также продавались перья таких птиц, как полярная и ушастая сова, орлан-белохвост, балобан, ястреб-тетеревятник, беркут, которые признаны редкими, исчезающими видами.