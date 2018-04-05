В Уфе снизился уровень безработицы

Уфе за 2017 год уровень безработицы сократился с 1,03% в начале до 0,86% к концу года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Количество обратившихся в уфимские центры занятости сократилось к уровню 2016 года на 7,8%. Более чем на 1000 человек снизилось количество зарегистрированных безработных.

Учитывая статистику крупных и средних предприятий, количество трудоустроенных в Уфе за прошедший год составило 89 899 человек.

Эксперты отмечают, что сокращению уровня безработицы в городе способствовала реализация комплекса мер: работа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан, проведение ярмарок вакансий, легализация трудовых отношений, общественные работы и другие мероприятия.