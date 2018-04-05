Ещё
В Уфе снизился уровень безработицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе снизился уровень безработицы 

АиФ-Уфа 57 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе за 2017 год уровень безработицы сократился с 1,03% в начале до 0,86% к концу года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Количество обратившихся в уфимские центры занятости сократилось к уровню 2016 года на 7,8%. Более чем на 1000 человек снизилось количество зарегистрированных безработных.
Учитывая статистику крупных и средних предприятий, количество трудоустроенных в Уфе за прошедший год составило 89 899 человек.
Эксперты отмечают, что сокращению уровня безработицы в городе способствовала реализация комплекса мер: работа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан, проведение ярмарок вакансий, легализация трудовых отношений, общественные работы и другие мероприятия.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе похитили пятилетнюю девочку Центральный рынок в Нефтекамске тушили более 7 часов В сотне уфимских домов капитально отремонтируют системы электроснабжения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Российских олигархов ждет «сюрприз»96
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение563
Новый облик Леонтьева удивил Интернет62
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»83
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение