КамАЗ опроверг информацию о разработке летающего автомобиля

Группа КамАЗ опровергла информацию о планах компании по разработке летающего автомобиля, который, в том числе, может применяться для работы в такси, сообщил RNS официальный представитель группы.

«Мы опровергаем информацию в СМИ о разработках КамАЗа по летающим автомобилям. В настоящий момент никаких разработок в этом направлении мы не ведем», — сказал RNS официальный представитель компании.

Ранее СМИ сообщили, что КамАЗ начал вести разработки летающих автомобилей, а эту тему курирует в компании главный конструктор по инновационным разработкам автозавода Сергей Назаренко

Летающий автомобиль может получить название «Пегас». Его масса составит 1,5 тонны. Скорость автомобиля на земле составит 110 км в час на земле, а в воздухе — 150 км в час. Предварительная цена модели составит около $150 тыс. Автомобиль может использоваться в такси, сообщили СМИ.