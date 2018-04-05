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КамАЗ опроверг информацию о разработке летающего автомобиля
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КамАЗ опроверг информацию о разработке летающего автомобиля 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: БИЗНЕС Online
Группа КамАЗ опровергла информацию о планах компании по разработке летающего автомобиля, который, в том числе, может применяться для работы в такси, сообщил RNS официальный представитель группы.
«Мы опровергаем информацию в СМИ о разработках КамАЗа по летающим автомобилям. В настоящий момент никаких разработок в этом направлении мы не ведем», — сказал RNS официальный представитель компании.
Ранее СМИ сообщили, что КамАЗ начал вести разработки летающих автомобилей, а эту тему курирует в компании главный конструктор по инновационным разработкам автозавода Сергей Назаренко.
Летающий автомобиль может получить название «Пегас». Его масса составит 1,5 тонны. Скорость автомобиля на земле составит 110 км в час на земле, а в воздухе — 150 км в час. Предварительная цена модели составит около $150 тыс. Автомобиль может использоваться в такси, сообщили СМИ.
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