70% жителей и предприятий Удмуртии к концу года будут пользоваться электронными услугами

Ижевск. Удмуртия . К концу 2018 года 70% жителей и предприятий Удмуртии будут получать услуги в электронном виде. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, такую задачу на коллегии поставил министр информатизации и связи Тимур Меджитов. По итогам 2017 года показатель составил 64%. При этом регион занял 3 место в России по количеству центров регистрации пользователей на порталах госуслуг.

Как пояснил Тимур Меджитов, в 2018 году региону предстоит реализовать целый ряд проектов, нацеленных на повышение прозрачности и эффективности государственного управления — создать единую систему кадрового учёта, систему управления капитальным строительством, систему управления проектами. Дальнейшее развитие предполагается для систем управления бюджетным процессом и учёта имущества. Последняя предназначена для повышения эффективности и прозрачности сбора налогов в региональный бюджет.

«И, конечно, необходим переход на электронный документооборот и электронное взаимодействие везде, где это возможно, — отмечает Тимур Меджитов. — Мы понимаем, что любое очное обращение гражданина в органы власти и даже его визит в МФЦ при существовании электронной альтернативы — это лишние затраты времени и ресурсов, в том числе, граждан. Эти затраты мы должны стремиться свести к минимуму».