Леопард Памелы Андерсон стала бабушкой в Приморском крае

Памеле Андерсон в декабре 2015 года в Кремле вручили сертификат хранителя леопарда. Американская актриса была очарована редким хищником и подарила ему свое имя. В 2018 году дикая кошка стала бабушкой, сообщило ИА PrimaMedia.

Крестница Памелы Андерсон — Leo 38 °F родила первенца в прошлом году.

Леопард Лорд отметился своей любвеобильностью — он в течение года был замечен с тремя самками. Мы большое внимание уделяли тому, появятся ли котята у самок, которые встречались с Лордом, и, благодаря данным фотомониторинга, можем сказать, что две из трех сейчас имеют котят. Одной из них стала Памела, а недавно с детенышами отметилась и ее старшая дочка

— начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова.

Она добавила, что Памела Андерсон в ближайшее время узнает об этом.

Специалисты национального парка «Земля Леопарда» подсчитали число обитающих представителей редкого вида семейства кошачьих. Выяснилось, что за прошлый год количество животных превысило 100 особей.