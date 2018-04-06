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Леопард Памелы Андерсон стала бабушкой в Приморском крае
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Леопард Памелы Андерсон стала бабушкой в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Приморская газета
Памеле Андерсон в декабре 2015 года в Кремле вручили сертификат хранителя леопарда. Американская актриса была очарована редким хищником и подарила ему свое имя. В 2018 году дикая кошка стала бабушкой, сообщило ИА PrimaMedia.
Крестница Памелы Андерсон — Leo 38 °F родила первенца в прошлом году.
Леопард Лорд отметился своей любвеобильностью — он в течение года был замечен с тремя самками. Мы большое внимание уделяли тому, появятся ли котята у самок, которые встречались с Лордом, и, благодаря данным фотомониторинга, можем сказать, что две из трех сейчас имеют котят. Одной из них стала Памела, а недавно с детенышами отметилась и ее старшая дочка
— начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова.
Она добавила, что Памела Андерсон в ближайшее время узнает об этом.
Специалисты национального парка «Земля Леопарда» подсчитали число обитающих представителей редкого вида семейства кошачьих. Выяснилось, что за прошлый год количество животных превысило 100 особей.
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