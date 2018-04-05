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Женщина четыре года тайно снимала мужа с дочкой и прославилась
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Женщина четыре года тайно снимала мужа с дочкой и прославилась 

Lenta.ru 59 минут назад
Филиппинка под ником MrsIronbad опубликовала на Reddit коллаж из снимков мужа и дочери, которых она незаметно фотографировала на протяжении нескольких лет.
Все изображения были сделаны со спины. На картинках видно, как отец постоянно держит за руку маленькую дочь. Своеобразный фотопроект начался в 2014 году и продолжается до сих пор. Женщина рассказала, что планирует продолжать съемку, пока девочке не исполнится 18 лет или даже пока та не выйдет замуж. После этого мать намерена склеить снимки в видеоролик и подарить ей.
При этом женщина не беспокоится, что муж когда-нибудь узнает о серии фотографий с ним в главной роли. «Мой мужчина не сидит на Reddit, у него вообще нет аккаунтов в социальных сетях, поэтому я уверена, что мой секрет по-прежнему в безопасности», — заявила филиппинка.
Пост MrsIronbad получил более 70 тысяч одобрений от восхищенных пользователей. «Когда-нибудь они влюбятся в эти фотографии», — написал один из комментаторов. Другая посетительница написала, что снимки любящей семьи заставили ее разрыдаться от умиления.
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