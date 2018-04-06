Рабочие третий раз за неделю обнаружили снаряды времен ВОВ на ул. Демьяна Бедного

«На ул. Демьяна Бедного в районе д. 10 при проведении строительных работ рабочие обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Вокруг находки выставлено оцепление — в 10 м по соседству находится жилой дом», — рассказал собеседник агентства.

К месту обнаружения направлены саперы, добавил источник.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что снаряды времен ВОВ были обнаружены рабочими во время строительных работ на ул. Демьяна Бедного. Три снаряда нашли в понедельник, 2 апреля, в районе д. 15 и еще три — на следующий день в районе д. 16.