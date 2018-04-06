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Рабочие третий раз за неделю обнаружили снаряды времен ВОВ на ул. Демьяна Бедного
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Рабочие третий раз за неделю обнаружили снаряды времен ВОВ на ул. Демьяна Бедного 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили рабочие при проведении строительных работ на ул. Демьяна Бедного, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На ул. Демьяна Бедного в районе д. 10 при проведении строительных работ рабочие обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Вокруг находки выставлено оцепление — в 10 м по соседству находится жилой дом», — рассказал собеседник агентства.
К месту обнаружения направлены саперы, добавил источник.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что снаряды времен ВОВ были обнаружены рабочими во время строительных работ на ул. Демьяна Бедного. Три снаряда нашли в понедельник, 2 апреля, в районе д. 15 и еще три — на следующий день в районе д. 16.
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