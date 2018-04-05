Амурские власти призвали китайских коллег придерживаться принципа паритетности в выпуске автотранспорта через пункты пропуска

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области получило обращения одного из крупных местных экспортеров о случаях задержки в выпуске транспортных средств с пункта пропуска Хэйхэ. Речь идет о порожних грузовых машинах, которые осуществляли поставки сельхозпродукции в КНР . В среднем простой составлял от 2 до 4 суток. Одновременно в адрес правительства области обратились власти города Хэйхэ с информацией о наличии большого объема грузов, которые планируется поставить в Россию до завершения эксплуатации понтонного моста на Амуре.

Это объяснимо стремлением участников ВЭД двух стран обеспечить максимальный объем поставок продукции в силу сезонного характера транспортного сообщения. Так, в марте через переход Благовещенск — Хэйхэ оформлялось в среднем до 190 единиц автотранспорта, что примерно на 30% больше заданной пропускной способности грузового направления пункта пропуска Благовещенск.

В нынешний сезон, исходя из погодных условий, перевозки по понтонному мосту будут осуществляться еще в пределах недели (окончательное решение будет принято по согласованию российской и китайской сторон). Перед ледоходом сооружение необходимо демонтировать. В свою очередь грузовые перевозки на паромах возобновятся почти через месяц — в первой декаде мая.

Областное министерство внешнеэкономических связей обратилось в портовую канцелярию Народного правительства Хэйхэ с просьбой при выпуске транспортных средств с территории КНР придерживаться принципа паритетности и очередности независимо от их государственной принадлежности. А 4 апреля прошло оперативное совещание с участием представителей государственных контрольных органов, хозяйствующих субъектов и профильных министерств. По итогам выработаны предложения, которые будут направлены на нормализацию ситуации.