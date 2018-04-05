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В парке у подножия Мамаева кургана монтируют 12-метровые светодиодные арки
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В парке у подножия Мамаева кургана монтируют 12-метровые светодиодные арки 

АиФ Волгоград 59 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Шесть арок высотой 12 метров, украшенные светодиодами, установят в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана, 4 апреля рабочие с помощью подъемного крана начали монтаж первых конструкций.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, каждая арка весит 3,6 тонны. Все конструкции в общей сложности будут украшены 70 000 светодиодными лампочками. Арки установят около плоскостного фонтана. Отметим, что работы по возведению последнего все еще продолжаются. В скором времени пройдут гидравлические испытания. Напомним, что диаметр фонтана составляет 16 метров.
Кроме того, рабочие начали монтировать спортплощадку для воркаута, укладывать брусчатку на пешеходной дороге вдоль Первой продольной.
С наступлением теплой погоды рабочие установят сидения и озеленят амфитеатр. «Ландшафтная конструкция практически готова», — подчеркнули в мэрии.
В скором времени в парке также обустроят площадку для проведения массовых мероприятий.
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