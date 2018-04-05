В библиотеках Орска не соблюдают правила безопасности

В библиотеках города Орска обнаружили нарушения в организации противопожарной и антитеррористической безопасности зданий.

Как сообщают в пресс-службе Оренбургского облсуда, весной прошлого года во многих библиотеках Орска представители МВД МЧС и прокурор Советского района города проверили местные библиотеки, входящие в состав муниципальных учреждений культуры, на соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасности. В результате рейдов выявлено множество нарушений.

В июле прошлого года райсуд обязал учреждения культуры незамедлительно устранить все имеющиеся нарушения. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского облсуда поддержала решение суда первой инстанции.