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В библиотеках Орска не соблюдают правила безопасности
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В библиотеках Орска не соблюдают правила безопасности 

ProOren 1 час назад
В библиотеках города Орска обнаружили нарушения в организации противопожарной и антитеррористической безопасности зданий.
Как сообщают в пресс-службе Оренбургского облсуда, весной прошлого года во многих библиотеках Орска представители МВД, МЧС и прокурор Советского района города проверили местные библиотеки, входящие в состав муниципальных учреждений культуры, на соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасности. В результате рейдов выявлено множество нарушений.
В июле прошлого года райсуд обязал учреждения культуры незамедлительно устранить все имеющиеся нарушения. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского облсуда поддержала решение суда первой инстанции.
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