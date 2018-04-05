Ещё
На ЧМК машинисты кранов соревновались в точности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На ЧМК машинисты кранов соревновались в точности 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел конкурс среди представителей одной из основных профессий предприятия — машинистов крана. За статус самого точного боролись 30 молодых специалистов.
В профессиональном состязании приняли участие представители доменного, кислородно-конвертерного, прокатных цехов и цеха подготовки валков. В ходе первого тура конкурсантов протестировали на знание техники безопасности, устройства мостового крана и технологии работы с оборудованием.
В ходе практического этапа участникам предстояло с помощью крана поднять на заданную высоту ведро с водой, затем выполнить с ним «змейку» и опустить груз точно на мишень. Критериями оценки выполнения технологических операций по перемещению груза стали точность и безопасность выполняемой операции.
Первое место занял представитель кислородно-конвертерного цеха Ильфат Якупов, второй результат показал Александр Невзоров из прокатного цеха №3, третьей стала Диляра Селлер из доменного цеха.
Состязание проводится на предприятии в шестой раз. Машинисты кранов должны обладать хорошей координацией движений, точным глазомером, умением концентрировать и распределять внимание, а также дисциплинированностью и собранностью.
АиФ: последние новости
Откровения похоронщиков. Как обманывают на кладбищах и в похоронных бюро Чистый город. В Челябинске начались весенние субботники Челябинцев ждут на космической выставке-приключении
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции123
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»492
Российских олигархов ждет «сюрприз»449
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей52
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение