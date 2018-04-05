На ЧМК машинисты кранов соревновались в точности

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел» ) провел конкурс среди представителей одной из основных профессий предприятия — машинистов крана. За статус самого точного боролись 30 молодых специалистов.

В профессиональном состязании приняли участие представители доменного, кислородно-конвертерного, прокатных цехов и цеха подготовки валков. В ходе первого тура конкурсантов протестировали на знание техники безопасности, устройства мостового крана и технологии работы с оборудованием.

В ходе практического этапа участникам предстояло с помощью крана поднять на заданную высоту ведро с водой, затем выполнить с ним «змейку» и опустить груз точно на мишень. Критериями оценки выполнения технологических операций по перемещению груза стали точность и безопасность выполняемой операции.

Первое место занял представитель кислородно-конвертерного цеха Ильфат Якупов, второй результат показал Александр Невзоров из прокатного цеха №3, третьей стала Диляра Селлер из доменного цеха.

Состязание проводится на предприятии в шестой раз. Машинисты кранов должны обладать хорошей координацией движений, точным глазомером, умением концентрировать и распределять внимание, а также дисциплинированностью и собранностью.