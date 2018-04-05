Чистый четверг 2018: история, обряды и традиции церкви

Чистый Четверг

Праздник Чистый четверг 2018 — это день очищения не только души, но и тела. С какими событиями связан этот день, какие церковные ритуалы соблюдаются в Чистый четверг, что нужно делать, чтобы быть здоровой и благополучной, как правильно себя вести в этот день и почему так важно умыться до восхода солнца, читай на Нашем сайте.

Чистый четверг 2018: какого числа?

Великая Страстная седмица, которая в нынешнем году длится со 2 до 7 апреля — это последняя неделя перед Пасхой 2018. Именно на этой неделе все дни именуются Страстными или Великими, каждый из них посвящен определенным событиям, связанным с последним периодом пребывания Иисуса Христа среди людей.

Великий (Чистый) четверг в 2018 году выпадает на 5 апреля.

Какие же церковные ритуалы, народные традиции и обычаи связаны с этим днем?

Чистый четверг 2018: обряды и церковные богослужения

Начиная с Чистого четверга и до светлого Христова Воскресенья во всех церквях и православных храмах проводятся службы, посвященные страстным событиям, которые вот уже более двух тысяч лет назад Иисус Христос пережил в этот день.

Вечером в Чистый четверг совершают Утреню Великой пятницы или службу Великого четверга — Двенадцати Евангелий, на которой вспоминаются спасительные страдания и крестная смерть Сына Божьего. Многие верующие во время богослужений исповедуются и причащаются.

Также в Чистый четверг во время церковных богослужений вспоминают Тайную вечерю. Именно в этот день Иисус Христос установил обряд Евхаристии — Святого Причастия, который заключается в том, что верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

Во время Тайной вечери Иисус омыл ноги своим ученикам, что символизировало проявление братской любви и смирения. В некоторых храмах также проводится этот обряд. Епископ, подобно тому, как этот сделал Иисус, омывает ноги священникам.

В Великий четверг Патриарх благословляет ароматное церковное масло миро, которое затем развозят по всем епархиям и приходам. Через обряд миропомазания христиане получают благословление Святого Духа.

В Чистый четверг в церквях зажигается особая четверговая свеча, символизирующая великую любовь людей к Спасителю. По окончанию службы верующие стараются донести этот огонек домой, не потушив его по пути. Дома пламенем четверговой свечи освещают все уголки, чтобы прогнать беду и нечистую силу, и ставят перед иконами.

Чистый четверг — обычаи омовения

В последний четверг Великого поста особое внимание следует уделить чистоте собственного тела. Считается, что вода в этот день имеет по-настоящему магические свойства.

В течение всего Великого поста люди очищали душу, а ритуал очищения тела проводился в четверг Великой Седмицы. Издавна было принято встать в этот день очень рано, до восхода солнца, и искупаться в открытом водоеме — реке или озере. Люди верили, что вместе с солнечными лучами в очищенное тело вольются добрые и чистые мысли, а в течение года болезни будут обходить стороной.

С ритуалом омовения в Чистый четверг также связана и девичья любовная магия. Девушка, успевшая до восхода солнца окунуться или хотя бы умыть лицо в проточной воде, весь год будет красивой и любимой.

Чистый четверг — подготовка к Пасхе

В этот день люди стараются закончить наведение порядка в доме, саду и дворе, с тем чтобы до Пасхи больше не заниматься грязной работой.

Проводится генеральная уборка, большая стирка и все окружающее пространство освобождается от накопившегося хлама и мусора.

В Чистый четверг также хозяйки начинают подготовку к пасхальному столу: готовят закуски, пекут пасхальные куличи, красят яйца.