Дмитрий Патрушев встретился с главой Амурской области Александром Козловым

Документ направлен на решение приоритетных задач социально-экономического развития региона. В его рамках планируется, помимо развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, расширять взаимодействие в сфере транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, промышленного производства, а также обеспечить предприятия, в том числе в сегменте малого и среднего предпринимательства, и населения широким спектром высококачественных банковских услуг.

Как отметил Дмитрий Патрушев, Амурская область сегодня обладает высокой инвестиционной привлекательностью, а ее экономика — существенным потенциалом для роста. Банк поддерживает перспективные региональные проекты, развивает розничный бизнес в регионе, повышая доступность кредитования для населения и совершенствуя систему безналичных расчетов, дистанционного банковского обслуживания.

РСХБ приступил к работе в Амурской области в 2000 году и сегодня осуществляет свою деятельность посредством 17 точек продаж. За время работы Россельхозбанк вложил в экономику региона более 60 млрд рублей и оказал поддержку в реализации 30 инвестиционных проектов, из них 24 проекта — в агропромышленном комплексе.