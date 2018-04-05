Народный календарь. 5 апреля. Никон, делами умыкан

Имя Никона Печерского известно, думается, многим — он жил в XI веке, был игуменом в знаменитом Киево-Печерском монастыре, прославился как основатель монастыря Пресвятой Богородицы и ученый-летописец.

В этом году Никонов день выпадает на четверг, когда принято убираться перед Пасхой; это тем более знаменательно, поскольку «на Никона» убирались по традиции после зимы — и в доме, и в саду-огороде. Трудов в этот день было так много, что именно от Никонова дня пошли поговорки, оправдывающие отдых и откладывание неких дел на потом: «Всех дел не переделать» — это оттуда. Однако были и другие поговорки: «Дом велик хозяином», например. Так что на Никона делали все, что можно — от мытья пола и стен до смены соломы в матрасах. Скоблили лавки и столы, перестилали постели тоже на Никона. А еще избу проветривали — от «зимнего духа». На Никона было принято развешивать в саду кормушки — следовало не столько подкормить птиц, сколько привлечь их к саду.

Если на Никона по утру лед хрустит — это он по последним морозам страдает. В этот день вокруг деревьев утаптывали последний снег, а все знакомые ключи и родники стремились обойти, чтобы им поклониться и попросить хорошей воды.

Именины в этот день отмечают Никон, Алексей и Анастасия, Варвара и Василий, Георгий, Илья, Макар и Лидия, а также Сергей и Пелагея.

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