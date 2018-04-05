Придавленная глыбой льда годовалая пермячка скончалась

4 апреля в пермской больнице скончалась 9-месячная девочка, на которую упала глыба льда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

ЧП произошло 2 апреля около дома №111 на улице Маршала Рыбалко. На коляску с ребенком с балкона рухнул лед. Девочку доставили в реанимацию с тяжелой травмой головы. Уголовное дело было возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что возбужденное ранее уголовное дело переквалифицировано не будет. «Эта статья предусматривает смерть пострадавшего. Дело пока бесфигурантное», — сказали в ведомстве.