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Придавленная глыбой льда годовалая пермячка скончалась
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Придавленная глыбой льда годовалая пермячка скончалась 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
4 апреля в пермской больнице скончалась 9-месячная девочка, на которую упала глыба льда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
ЧП произошло 2 апреля около дома №111 на улице Маршала Рыбалко. На коляску с ребенком с балкона рухнул лед. Девочку доставили в реанимацию с тяжелой травмой головы. Уголовное дело было возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что возбужденное ранее уголовное дело переквалифицировано не будет. «Эта статья предусматривает смерть пострадавшего. Дело пока бесфигурантное», — сказали в ведомстве.
Ранее по теме: В Перми на 9-месячную девочку рухнула глыба льда Падение льда на грудного ребенка в Перми вылилось в «уголовку»
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