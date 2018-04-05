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Названы имена якобы допрошенных в США российских «олигархов»
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Названы имена якобы допрошенных в США российских «олигархов» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В прошлом месяце в Нью-Йорк на личных самолетах прилетали сразу три российских миллиардера — Роман Абрамович, Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг, следует из данных Flightradar24, который отслеживает движение самолетов в онлайн-режиме.
Так, согласно данным портала Flightradar24, 12 и 16 марта в Нью-Йорке находился лайнер Boeing 767-300ER с номером P4-MES. По данным журнала Forbes, этот самолет принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу.
Также 20 и 21 марта в американском городе был Airbus A319 с номером M-RBUS, владельцем которого является миллиардер Михаил Прохоров.
Третьим российским предпринимателем, посетившим Нью-Йорк в прошлом месяце стал миллиардер Виктор Вексельберг. По данным сайта private-jet-fan.com, его самолет Airbus A319-115 (CJ) с номером P4-MIS с 6 по 11 марта совершил несколько перелетов по маршруту Бостон — Нью Йорк — Вашингтон — Нью Йорк.
В ночь на четверг американские СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов. Также сообщалось, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».
Вместе с тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальных подтверждений о возможном включении российских бизнесменов в санкционные списки в США. При этом Песков подчеркнул, что в России нет олигархов, есть лишь представители крупного бизнеса.
«Кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.
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