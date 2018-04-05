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СКР завершил следствие по делу о хищении средств, выделенных на ледокол «Арктика»
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СКР завершил следствие по делу о хищении средств, выделенных на ледокол «Арктика» 

Говорит Москва 1 час назад
По версии следствия, его компания получила авансом 97 миллионов рублей за производство насосов для паротурбинной установки. Однако сроки поставки были сорваны, при этом Харитонов попросил ещё один авансовый платёж, после договор был расторгнут.
Сейчас на Балтийском заводе в Петербурге строится три универсальных атомных ледокола: главный — атомоход «Арктика» и два серийных «Сибирь» и «Урал». Сдачи их в эксплуатацию планировалась на 2017, 2019 и 2020 годы соответственно.
Недавно стало известно, что эти сроки сдвигаются. Теперь «Арктику» планируется сдать в первой половине следующего года, «Сибирь» и «Урал» — в ноябре 2020 и ноябре 2021.
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