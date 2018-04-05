Самые успешные женщины-инвесторы — 2018. Рейтинг Forbes

Американский Forbes опубликовал ежегодный The Midas List, «список Мидаса», — рейтинг самых успешных венчурных инвесторов мира. Обладатели капиталов Кремниевой долины вкладываются в технологические стартапы с небольшой аудиторией и маленькой выручкой, которые спустя годы вырастают в прибыльные динамичные компании, зарабатывающие миллиарды долларов на миллионах пользователей.

В этом году в рейтинг вошло рекордное число женщин-инвесторов — 9, в прошлом году их было 6. Основатель и партнер Cowboy Ventures Айлин Ли и партнер Accel Сонали Де Рикер, стали дебютантками рейтинга. А Мэри Микер — генеральный партнер Kleiner Perkins Caufield & Byers не сдает свои позиции и продолжает оставаться постоянным участником первой десятки «списка Мидаса».

Мэри Микер — генеральный партнер Kleiner Perkins Caufield & Byers

Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 6 Семейное положение: не замужем

Мэри является партнером венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers и единственной женщиной в первой десятке топовых инвесторов. Главные инвестиции она делала в ключевых игроков интернет-рынка — Facebook, JD.com, Airbnb, Spotify, Twitter. Ежегодно весной она выпускает отчет Internet Trends о трендах интернет-индустрии, который является самым авторитетным исследованием такого рода.

Ребекка Линн — сооснователь и генеральный партнер Canvas Ventures

Возраст: 58 Страна: CША Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 31 Семейное положение: замужем, трое детей

Ребекка фокусируется на ранних этапах венчурных инвестиций в финтех, цифровое здравоохранение и искусственный интеллект. Ее последние инвестиции (раунд финансирования достиг размера $ 9,5 млн) были сделаны в компанию Gabi, которая помогает анализировать данные и персонально подбирает лучшие страховые тарифы.

Анна Миура-Ко — партнер Floodgate

Возраст: 41 Страна: CША Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 55 Она инвестировала в компании-разработчики программного обеспечения для искусственного интеллекта — Ayasdi и Xamarin, который приобрела компания Microsoft в феврале 2016 года за более чем $400 миллионов. Преподает в Стэнфордском университете курс по быстрорастущим стартапам. Любопытный факт — Анна может напечатать весь английский алфавит за четыре секунды.

Бэт Сэйндберг — генеральный партнер Kleiner Perkins Caufield & Byers

Страна: США Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 62 Семейное положение: замужем, двое детей

Бэт по профессии врач, поэтому для инвестиций она выбирает компании, которые работают в сфере цифрового здравоохранения и биотехнологий. Более того, она входит в совет директоров 12 фармацевтических компаний, среди которых числятся Atara Bio, Epizyme и Tesaro.

Джени Ли — управляющий партнер GGV Capital

Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 74 Семейное положение: замужем

Джени Ли одна из самых уважаемых венчурных инвесторов в Китае , она делает ставки на совершенно разные проекты, начиная с первой в мире компании летного такси eHang184 и заканчивая основанном на искусственном интеллекте приложением, Lingochamp, которое помогает китайцам улучшить свой разговорный английский. Также она инвестировала в издателя компьютерных игр Gamepedia и специализирующуюся на управлении персоналом China Talent Group.

Кирстен Грин — основательница фонда Forerunner Ventures

Возраст: 46 лет Страна: США Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 77 Семейное положение: замужем, двое детей

Кирстен Грин окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе , после чего получила должность биржевого аналитика в инвестиционном банке Montgomery Securities в Сан-Франциско . До создания Forerunner Ventures несколько лет проработала бизнес-ангелом. Также является инвестором в женских венчурных компаниях Birchbox и Glossier. Стала одним из основателей американского венчурного клуба для женщин All Raise, цель которого увеличить число женщин в венчурной индустрии.

Тереза Гоу — партнер-основатель Aspect Ventures

Возраст: 46 Страна: США Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 89 Семейное положение: двое детей

Тереза Гоу и ее бизнес-партнер Дженнифер Фундад основали Aspect Ventures в 2014 году. Их венчурный фонд ориентирован на стартапы, которые занимаются разработкой программного обеспечения и технологий безопасности. Инвестировала в такие стартапы, как Trulia — поисковик недвижимости, который вышел на IPO в 2012 году, Cato Networks — стартап, который обеспечивает сетевую безопасность, а также Exabeam — лидер в анализе поведения интернет-пользователей.

Сонали Де Рикер — партнер венчурного фонда Accel

Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 95 Семейное положение: замужем, двое детей

Она сыграла ключевую роль в инвестициях Accel для шведского стартапа Spotify — сервиса, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции. В апреле компания планирует выйти на IPO, в феврале ее оценили примерно в $ 22.6 млрд

Сонали родилась в Индии городе Мумбаи , получила образование в колледже Bryn Mawr в Пенсильвании, работала в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs и венчурной компании Atlas Venture, после чего в 2008 году присоединилась к Accel. Инвестировала в российский интернет-магазин KupiVIP.

Айлин Ли — основательница фонда Cowboy Ventures

Возраст: 48 Страна: США Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2018: 97 Семейное положение: замужем, трое детей

Айлин Ли стала дебютанткой в списке Midas 2018 года. В ее портфеле несколько стартапов, среди которых Bloom Energy — компания, которая разрабатывает генераторы нового типа для городских коммуникаций, и Rent the Runway — онлайн-сервис проката дизайнерской одежды. Ли также является одним из основателей женского венчурного клуба All Raise. До основания собственной компании работала в венчурном фонде Kleiner Perkins Caufield & Byers.