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Рекордное число женщин вошло в список самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes
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Рекордное число женщин вошло в список самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
В список 100 самых успешных венчурных инвесторов мира в 2018 году по версии Forbes вошло рекордное количество женщин — девять против шести годом ранее.
Три самые высокие позиции среди женщин в «списке Мидаса», в который издание вносит самых успешных венчурных инвесторов мира, достались представительницам США. Так, 6-е место заняла Мэри Микер — генеральный партнер венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers. Ребекка Линн, сооснователь и генеральный партнер Canvas Ventures, расположилась на 31-м месте. Другой генеральный партнер Kleiner Perkins Caufield & Byers — Бэт Сэйндберг — оказалась на 62-м месте.
В список попали еще четыре американки: Анна Миура-Ко, Кирстен Грин, Тереза Гоу и Айлин Ли. При этом в число самых успешных инвесторов также вошла Джени Ли из Сингапура и Сонали Де Рикер из Великобритании.
Звание самого успешного венчурного инвестора Forbes присудил партнеру фонда Sequoia Capital China Нилу Шэню из США. Второе место досталось партнеру компании Benchmark Биллу Герли. На третьей позиции оказался партнер фонда Sequoia Capital Джим Гетц.
Единственный россиянин в рейтинге — предприниматель и основатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер. Он в списке 2018 года занял 52-ю строчку, в то время как в 2017 году занимал 15-е место в рейтинге.
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