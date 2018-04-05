«Боюсь, но делаю»: Айза Анохина рассказала, как борется со страхами

Айза Анохина рассказала поклонникам, как ей удалось пересилить свои страхи, которых у нее, как оказалось, немало. Артистка подбодрила подписчиков, признавшись, что она всегда идет на встречу своим фобиям, таким образом не давая им овладеть собой.

В своем Инстаграме Айза рассказала, что много чего боится, но при этом постоянно сталкивается с фобиями лицом к лицу, не избегая встречи. Испытывая страх сцены, Айза наперекор всему стала ведущей, боясь критики окружающих, стала читать рэп. Анохина призналась, что ощущает дрожь при виде змей, но в то же время фотографируется с ними, а страх полетов не препятствует её путешествиям на самолетах. «Боюсь океана — живу рядом с ним, боюсь высоты, но всегда хожу по краю! Боюсь боли, но влюбилась и отдала свое сердце мужчине. Я боюсь постоянно, но делаю всегда!» — написала Айза.

По словам артистки, жить в страхе — это безумие, и она посоветовала фолловерам последовать её примеру. Она поведала, что страхи обязательно нужно побеждать, ведь если этого не делать, они начнут управлять жизнью человека. Фанаты отметили, что жизненная позиция Анохиной — это не борьба с боязнью, а умение жить с ней. И это, по их мнению, самый правильный вариант. Нужно просто научиться уживаться с фобиями и переступать через них. Подписчики похвалили артистку за фото со змеей и признались, что, глядя на её смелый взгляд, никогда бы не поверили, что она боится этих ползающих созданий. «Нужно у тебя поучиться!» «Вам бы тренинг свой» «Классно, это хорошее качество» «Научите также!» «У меня появился стимул после прочтения вашего поста, спасибо!»

Своим постом Айза Анохина вдохновила многих интернет-пользователей. Но женщина не только дает наставления и делится процессом воспитания своих детей, но и просто демонстрирует фотографии с разных светских мероприятий. На недавнем таком снимке на поясе телезвезды фолловеры рассмотрели сумочку, которая позабавила их. Айза напомнила пользователям сети кондуктора.