Times стало известно обнаружение места производства яда «Новичок»

Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», при помощи которого был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль . Об этом сообщает The Times со ссылкой на собеседников в правохранительных органах королевства.

Издание утверждает, что яд, использованный для атаки в Солсбери, был произведен в секретной российской лаборатории. Где именно она расположена, не уточняется. Собеседник издания пояснил, что спецслужбы не готовы утверждать, что на 100% знают точное место расположения этой лаборатории, но степень их уверенности достаточно высока. Они также считают, что российские эксперты проводили тесты, чтобы проверить, пригоден ли «Новичок» для убийства.

По данным издания, источник производства токсина британские спецслужбы смогли идентифицировать уже через три дня после отравления Скрипаля, который был найден в бессознательном состоянии 4 марта. К моменту первого заседания чрезвычайного правительственного комитета Великобритании (COBRA) 7 марта, у спецслужб уже была информация о том, что вещество в основном прибыло из России