Слушается дело: руководителя обвинили в убытках, причиненных ООО

Руководящая должность — это не только высокая зарплата и стильный кабинет. Еще это ответственность и риск оказаться на скамье подсудимых. Не всегда справедливо. Адвокат Денис Шашкин рассказал порталу HR-tv.ru один такой случай из своей практики.

— В декабре 2017 года я представлял интересы бывшего руководителя юридического лица в арбитражном суде, к которому предъявлен иск о взыскании убытков, причиненных обществу с ограниченной ответственностью (ООО).

В ходе рассмотрения дела удалось доказать отсутствие факта реального убытка, причиненного ООО, и виновного поведения директора, который на момент рассмотрения дела был уволен согласно п. 13 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации . Причиной увольнения стало заключение ревизионной комиссии общества и аудиторское заключение, которые указывали на наличие недостачи и убытков у общества с ограниченной ответственностью.

Юридическое лицо, истец по делу, основывало требования на статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и статье 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Как доказательство причинения ООО убытков было представлено аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии, которые выявили наличие в обществе с ограниченной ответственностью убытков.

Позиция защиты состояла в следующем. Под убытками, статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Недостача, выявленная в ходе инвентаризации, не свидетельствует о причинении Обществу с ограниченной ответственностью убытков, поскольку, исходя из правил и порядка ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, такой показатель как недостача может образоваться:

— вследствие неправомерных действий сотрудников ООО или третьих лиц (хищение, умышленное или не умышленное повреждение и т.д.);

— в связи с нарушением правильности заполнения отчетных форм, пересортицей, математических (счетных) ошибок и иных событий.

Недостача может возникнуть как в связи с причинением ущерба, так и без такового.

Исходя из анализа отчета ревизионной комиссии и аудиторского заключения было установлено, что причиной недостачи явилось неправильное отражение форм отчетности со стороны старших смен производства, когда списание происходило по устаревшим нормам, которые не соответствуют фактическим расходам сырья на единицу продукции.

Доказательств, что недостача образовалась в связи с хищением, порчей или иной утратой имущества, истцом не представлено. Обращений в полицию с целью расследования указанного факта не было.

По моему ходатайству, обществу с ограниченной ответственностью было предложено оформить признание обстоятельств отсутствия факта хищения в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания в порядке ст. 70 АПК РФ. Истец отказался, доказательств реального выбытия товарно-материальных ценностей из ООО не представил. Сторона ответчика, напротив, представила ряд доказательств, свидетельствующих об отсутствии реального выбытия товарно-материальных ценностей.

При рассмотрении дела, стороной ответчика было доказано, что действия руководителя не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска, реального выбытия товарно-материальных ценностей не произошло, убытков, в понимании ст. 15 ГК РФ у общества с ограниченной ответственностью не возникло.

Арбитражный суд Республики Мордовия счел обоснованной позицию ответчика и отказал в удовлетворении иска, отказав юридическому лицу во взыскании убытков с бывшего руководителя. Арбитражный суд указал на недоказанность истцом реально причиненного убытка обществу с ограниченной ответственностью.

В ходе рассмотрения дела исследованы отчеты ответственных лиц на производстве за расходование материалов, результаты проведенного внутреннего расследования. В качестве юридически значимого обстоятельства были учтены показатели бухгалтерского баланса за последние периоды, из которых следовало, что основные средства ООО увеличивались, выручка от реализации продукции возросла, непокрытый убыток снизился.

С учетом исследованных доказательств, суд пришел к выводу, что недостаточный контроль за деятельностью в действиях руководителя отсуствовал, выбытия товарно-материальных ценностей не произошло, в связи с чем оснований для взыскания убытка с руководителя не имеется.

Первый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, апелляционную жалобу ООО по делу А39-5450/2017 без удовлетворения.

Несмотря на предусмотренную законом ответственность руководителей и учредителей общества с ограниченной ответственностью за возникающие убытки, судом необходимо устанавливать факт причинения ООО реального убытка, а не убытка, установленного на основании бухгалтерской отчетности.

Правовые позиции, изложенные в пункте 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 62 от 30.07.2013г. «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», имеют важное значение для данной категории дела, поскольку указывают на необходимость установления судами при рассмотрении данной категории споров факт наличия или отсутствия у общества с ограниченной ответственностью убытков в понимании пункта 2 ст. 15 ГК РФ. При этом убыток как показатель, который отражает бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью, не всегда является реальными убытками, причиненными обществу.

Установление недостачи и убытков, отражаемых в данных бухгалтерской отчетности, не могут служить безусловным основанием для взыскания такого убытка с директора. Необходимо устанавливать причинение убытков в понимании ст. 15 ГК РФ.

Из анализа судебной практики следует, что суды идут по пути взыскания с руководителя, бухгалтера или участников ООО убытков, в том числе в солидарном порядке. Такие иски предъявляет само общество с ограниченной ответственностью и арбитражные управляющие в рамках рассматриваемых дел о банкротстве. Пример одного из резонансных дел, когда с бывшего директора тринадцатым арбитражным апелляционным судом по делу А42-770/2016 взыскан почти 1 миллиард рублей за утраченную им финансово-хозяйственную документацию.

Позиция суда была такова: отсутствующие у конкурсного управляющего документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности должника, могли способствовать формированию общей конкурсной массы, за счет которой возможно было бы произвести расчеты с кредиторами, чьи требования включены в реестр требований кредиторов должника.

При рассмотрении категории споров о возмещении убытков с лиц, входящих в состав органов юридического лица, следует учитывать и исследовать вопросы добросовестности и разумности их поведения. Показатели бухгалтерской отчетности не могут являться единственным доказательством причинения убытков. Ущерб, причиненный обществу, должен быть подтвержден соответствующими допустимыми и относимыми доказательствами.

Полагаю, арбитражным судам и судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации следует уделять большее внимание вопросам соотношения ответственности руководителя с реальными убытками, подпадающими под определение ст. 15 Гражданского кодекса РФ. Внесение ясности возможно путем издания дополнительного разъяснения или переработанного и дополненного Постановления №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».

Фото Pixabay