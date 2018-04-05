Остров привидений и вампиров

Корреспондент Sobesednik.ru побывала в Венеции и узнала об одном из самых страшных мест на Земле — острове Повелья.

Итальянская Венеция по праву считается одним из самых романтических, прекрасных и необычных городов на земле. Столица старейшего в мире кинофестиваля и веселого карнавала… Маски, гондолы, муранское стекло… Трудно представить, что здесь расположено очень страшное место на земле!

50 лет закрыт для посещений

Венеция — единственный в мире город на воде, но если быть точной, то он элегантно разбросан по островам Венецианской лагуны Адриатического моря.

Среди них есть остров призраков Повелья, расположенный всего в трех километрах от знаменитой площади Сан-Марко и в 700 мет­рах от острова Лидо-ди-Венеция, где в этом году откроется юбилейный, 75-й кинофестиваль.

Повелья в 2018-м тоже отмечает серьезный юбилей — ровно 50 лет этот клочок безумно дорогой земли необитаем и заброшен, закрыт для посещения, охраняется водным патрулем. Властями Италии запрещено официальным водным такси возить клиентов на Повелью. Правда, можно уговорить частника с лодкой, который запросит за маршрут в 700 метров минимум… 100 евро (7000 рублей).

Об этом загадочном острове я узнала от врача — травматолога и ортопеда, эксперта по замещению суставов и удлинению конечностей венецианского госпиталя Дель Анджело — Дмитрия Черкес-заде, который много лет живет в Италии, из них десять — в Венеции. Он взялся изучать историю развития медицины в Светлейшей Республике Венеция (Венеция была отдельным государством и просуществовала 1100 лет до своего падения в 1797 году) и столкнулся с массой открытий и загадок, в том числе — страшных. Но сегодня хотелось бы подробнее рассказать о «пристанищ­е потерянных душ», «вратах ада», «помойке из чистого страха» — Повелье. Именно так называют остров венецианцы.

Огненные призраки и стоны

Дурная слава Повельи началась с чумы, которая буйствовала в Венеции в течение четырех столетий. С XIV века туда свозили чумные трупы, а также больных и умирающих, которых сбрасывали в общие ямы и безжалостно сжигали. Венеция пережила 22вспышки чумы, и сложно себе вообразить, сколько на самом деле людей было сожжено на этом острове, когда даже их официальное количество ужасает — 160 тысяч человек. Говорят, что почва острова на 50 процентов состоит из человеческого пепла. А местные рыбаки до сих пор стараются рыбачить подальше — опасаются сетями выловить кости предков.

Фото: wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

Повелья стала любимым местом исследователей паранормальных явлений, так как здесь им удалось наблюдать самых разных призраков. Свидетели говорят, что перед ними внезапно из ниоткуда возникала горящая фигура, которая на глазах в секунды превращалась в пепел. Здесь наблюдают сущностей из плотного тумана, блуждающие тени, огни. Многие слышат голоса: крики и стоны, а также звон колокола, который был снят с колокольни 50 лет назад, когда в 1968 году закрыли последнее учреждение острова — психиатрическую больницу. Кстати, во времена Муссолини (примерно с 1939 по 1944 год) в этой психбольнице держали силой и мучили итальянских антифашистов.

Это медучреждение вообще добавило жути к мрачной истории Повельи. Утверждают, что его главный врач был садистом, проводил ужасные эксперименты над пациентами без наркоза, в итоге сам сошел с ума, раскаялся и бросился вниз с колокольни. Ссылаются на заметки одной медсестры клиники, которая написала, что сброситься врача заставили взбунтовавшиеся пациенты. Упав на землю, доктор выжил, но больные не подпускали медперсонал, наблюдая за его мучениями. Вдруг из земли, где корчился душегуб, поднялся плотный туман, он обволок его тело коконом и задушил насмерть. Бунтовщики замуровали тело врача в стене колокольни. Считается, что именно его дух звонит в несуществующий колокол…

Прошло почти сто лет, но привидения продолжают хозяйничать на Повелье и никто не в силах снять с острова клеймо самого ужасного места на планете. Более того, археологи, изучающие захоронения на острове, обнаружили здесь… останки вампира, точнее того, кого в XVI веке объявили таковым. У этого скелета изо рта торчал кирпич, прямо между челюстей. В Средневековье считалось, что такой метод остановит «пожирателя савана», как тогда называли упырей.

В 2014 году Повелью передали в аренду на 99 лет итальянскому бизнесмену Луиджи Бругнаро. Далекий от суеверий, он объявил, что откроет на территории «клиники ужасов» отель. Между тем остров заброшен до сих пор и продолжает обрастать новыми жуткими историями.

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Материал вышел в издании «Зажигай!» №13-2018.