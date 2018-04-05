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В Якутии предложили упростить выдачу разрешений на охоту
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В Якутии предложили упростить выдачу разрешений на охоту 

ТАСС 1 час назад
Фото: Дальний Восток
ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Якутская городская дума инициировала поправки в региональное законодательство об охоте, упрощающее подачу документов на получение разрешений на охоту на копытных животных, в том числе через интернет и почту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городской думы.
Отмечается, что законодательная инициатива внесена в парламент региона, ее рассмотрят в ближайшее время.
"Предлагается внести изменения в части подачи заявлений на выдачу разрешений на охоту не только лично, а так же через почту, электронную почту, Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом будет учитываться дата и время регистрации. На сегодняшний день время регистрации ставится только в случае личной подачи документов, а заявления, поступившие через электронную почту, портал госуслуг регистрируются после документов, поданных лично заявителем, что вызывает огромные живые очереди", — говорится в сообщении.
По словам председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова, в последние годы в Якутске ежегодно встает одна и та же проблема — начиная с июня по август выстраиваются живые очереди из охотников в надежде получить разрешение на охоту на копытных животных. «К сожалению, на сегодняшний день этот вопрос никак не отрегулирован. Мы организовали круглый стол, чтобы обсудить этот вопрос, услышать предложения и мнения опытных охотников, людей, которые как никто другой знают об этой проблеме», — рассказал Саввинов.
Якутия обладает крупнейшей в стране площадью охотничьих угодий — более 305,6 млн га. Около 40% этой территории арендуют компании и предприниматели сроком на 25 лет. Правом на охоту обладает около 90 тыс. человек.
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