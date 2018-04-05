АрхитЕбург «Уралинформбюро» с Михаилом Вяткиным

"Уралинформбюро" представляет читателям свой новый проект «АрхитЕбург». С помощью именитых экспертов мы попытаемся «просчитать» архитектурное и градостроительное будущее уральской столицы.

Начнем разговором с главой градсовета Екатеринбурга Михаилом Вяткиным об «умном строительстве», первым шагом к которому должен стать смарт-сити на южном берегу Верх-Исетского пруда. О нем впервые заявил губернатор Свердловской области в конце 2017 года. По словам Евгения Куйвашева, «умный» город появится вне зависимости от того, выиграет ли Екатеринбург право проведения ЭКСПО в 2025 году. При победе заявки России он станет местом размещения Всемирной выставки. Про проигрыш как-то говорить не хочется.

Проектировщикам ЭКСПО-парка (в этой роли выступит французское архитектурное бюро «Бешу и партнеры») не придется выдумывать велосипед и открывать Америку. Жилые кварталы, управляемые с помощью IT-технологий, за последние годы появились во многих мегаполисах — Амстердаме , Саутгемптоне, Барселоне, Тель-Авиве, Стокгольме . А в каком направлении будет «умнеть» Екатеринбург? И какова роль в этом процессе городского архитектурного сообщества?

— Михаил Борисович, существуют ли в мировой градостроительной практике какие-либо четкие и обязательные критерии, которым должны соответствовать современные «умные» города? И кто эти критерии устанавливает? И, самое главное — имеются ли на сегодняшний день в Екатеринбурге капитальные объекты, хотя бы частично соответствующие этим строгим лекалам?

— К сожалению, о Екатеринбурге как о смарт-сити пока говорить нельзя. Превратить его полностью в «умный» город за несколько лет невозможно. На это вообще может несколько веков уйти. Но мировой опыт говорит, что такие технологии хорошо внедряются либо в небольших городах, либо в отдельных районах мегаполисов. И вот площадка ЭКСПО вполне может стать районом категории смарт-сити.

Критериев у этого понятия много, их сложно описать в двух словах. Но какие-то зачатки уже наметились в районе Академическом, где реализуются модели автоматизированного управления территорией, системы видеонаблюдения и высокотехнологичного обеспечения энергоресурсами целых кварталов.

Или вот взять здание Уральского регионального Центра управления перевозками на улице Челюскинцев (первое здание в Екатеринбурге, построенное в стиле «хай-тек» — прим. ред). Это по всем параметрам «умное» здание, в котором и система безопасности, и система связи обеспечиваются самыми передовыми достижениями IT.

"Умный дом" в районе Академическом. Фото: akademicheskiy.org.

В целом тема «умного» города — скорее вопрос урбанистики, чем архитектуры. Но есть, к примеру, такой элемент смарт-сити, как «зеленое» строительство, о необходимости которого архитекторы давно говорят. И в этой сфере уже наработаны определенные критерии. Например, «зеленый дом» нужно строить так, чтобы осадки, попадающие на кровлю, не сбрасывались, а включались в оборот и использовались.

Такой мягкий и демократичный союз градостроительства и природы, пожалуй, тоже один из критериев «умного» строительства. Создавая такой город, мы должны понимать, что его развитие должно идти не только на основе новейших технологий, но и с учетом интересов населения и сохранения экологического равновесия.

— А есть примеры успешной реализации этой модели? Не одного-двух домов, а в масштабах города?

— Знаю, что подобные разработки ведутся в Китае и США . Кроме того, то ли в Южной Корее , то ли в Японии недавно построили город, где работа транспорта полностью регулируется IT-технологиями. У нас в России таким же образом пытались обустроить Сколково, но «удовольствие» оказалось очень дорогим. Это — задача общегосударственная. На ее реализацию всегда будет тратиться очень много денег. И первую скрипку в любом случае будут играть инженеры и урбанисты, а архитекторов подключат уже на финальной стадии.

На картинке выставочные павильоны ЭКСПО-2025 выглядят очень заманчиво… Фото:exporussia2025.com/ru.

— То есть можно сказать, что концепция объекта, разработанного «технарями», будет диктовать архитектору внешний вид объекта?

— В какой-то степени да.

—А что мешает строить такие «города солнца» не под крупное международное событие, а для нужд города и горожан? Только ли нехватка средств? Или, возможно, нехватка спроса со стороны местных заказчиков? Или инерция мышления застройщиков, заказчиков, администраций городов?

— Мешает, конечно, прежде всего отсутствие денег. Но не только. Ведь в Екатеринбурге застройка крупных районов ведется не отдельной компанией, а группой застройщиков. Причем под руководством муниципалитета. И транспортные, и инженерные сети к новостройкам тоже обеспечивает муниципалитет. А дороги «умного» города должны быть куда более технологичными. Например, иметь элементы «подзарядки» для автомобилей, использующих альтернативные источники энергии. И продвижение таких технологий уже будет зависеть от того, поставили власти муниципалитета такую цель или не поставили.

Презентация ЭКСПО-парка на международной выставке ИННОПРОМ-2017. Фото: «Уралинформбюро».

— Предположим, борьбу за ЭКСПО Екатеринбург выиграл и федеральные власти (а это ведь заявка России, а не мегаполиса!) обеспечили финансирование стройки смарт-сити. Он так и останется на долгие годы «элитным» кварталом, или будет возможность по той же схеме начать его «клонировать»?

— Если мы выиграем, мы просто обязаны будем продемонстрировать на территории ЭКСПО-парка все элементы «умного» города. И я уверен, что этот проект станет драйвером для всей градостроительной политики. В любом случае, какие-то элементы оттуда будут заимствовать и застройщики, осваивающие площадки в других районах Екатеринбурга.

— Многие районы Екатеринбурга до сих пор представляют из себя «царство бараков». Например, участок по Челябинскому тракту Пархоменко-Димитрова. А ведь этот район — южные ворота уральской столицы. Проекты застройки этой территории есть, но они единичные и не связаны единой концепцией. Не пора ли (воспользовавшись таким шансом, как ЭКСПО) подумать над архитектурным обликом «ворот»? А заодно и разработать, наряду с градостроительной, архитектурно-имиджевую стратегию развития города?

— Вы все правильно говорите. К сожалению, в последнее время архитектура перестала быть приоритетом в градостроительных вопросах. На первый план выходят юридические изыски. Даже в последней редакции Правил землепользования и застройки Екатеринбурга вопросы архитектуры и градостроительства почти никак не отражаются.

Градсовет и члены областного отделения Союза архитекторов России пытались сказать об этом представителям администрации города, пытались ввести в правила понятия «гостевых маршрутов», объектов особого архитектурного значения, конкурсного проектирования — чтобы эти аспекты более глубоко рассматривались на заседаниях градсоветов. В частности, те же въезды в Екатеринбург можно было бы выделить в особую зону с повышенными требованиями. Мы это и предлагали: ввести наряду с зонами Ц1 и Ц2 еще и зону Ц3 — магистральные улицы в городе и въезды с трактов. Но наши замечания не были учтены.

— Но есть надежда, что чем больше в Екатеринбурге будет проходить мероприятий международного уровня, тем больше таких требований будет — пусть и потихоньку — внедряться в градостроительную стратегию?

— Их обязательно нужно внедрять, и не потихоньку. И если мы говорим о том, что Екатеринбург становится мировым городом, то архитектурный аспект при обустройстве «умных» городов, я считаю, следует выделить особо.

Беседовал Евгений СУСОРОВ.