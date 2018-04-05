С 1 апреля 2018 года в Приангарье предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно для инвалидов, детей-инвалидов и лиц… 

В Приангарье в соответствии с поручением Губернатора Иркутской области
Сергея Левченко с 1 апреля 2018 года вступило в силу положение о предоставлении бесплатного проезда к месту лечения и обратно для инвалидов, детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих, в медицинские
организации государственной системы здравоохранения Иркутской области.
Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области Владимир Родионов.
Министр пояснил, что ранее для оплаты проезда инвалидам в медучреждения
региона необходимо было использовать свои средства для приобретения
билетов, затем обращаться за компенсацией в территориальные управления
социальной защиты населения по месту жительства или пребывания. В настоящее время можно напрямую обращаться за выдачей направлений на проезд.
Владимир Родионов также отметил, что работа по предоставлению
компенсации стоимости проезда в медицинские организации государственной
системы здравоохранения Иркутской области и обратно проживающим на территории региона детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов I группы, продолжается.
— Всего за два месяца 2018 года такой мерой социальной поддержки
воспользовались 99 человек, в том числе 22 ребенка-инвалида и 24 сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов I группы на сумму 600 тысяч
рублей, средний размер выплаты составил 6 тысяч рублей, — уточнил
министр.