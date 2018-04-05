С 1 апреля 2018 года в Приангарье предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно для инвалидов, детей-инвалидов и лиц…

В Приангарье в соответствии с поручением Губернатора Иркутской области

Сергея Левченко с 1 апреля 2018 года вступило в силу положение о предоставлении бесплатного проезда к месту лечения и обратно для инвалидов, детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих, в медицинские

организации государственной системы здравоохранения Иркутской области.

Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства

Министр пояснил, что ранее для оплаты проезда инвалидам в медучреждения

региона необходимо было использовать свои средства для приобретения

билетов, затем обращаться за компенсацией в территориальные управления

социальной защиты населения по месту жительства или пребывания. В настоящее время можно напрямую обращаться за выдачей направлений на проезд.

Владимир Родионов также отметил, что работа по предоставлению

компенсации стоимости проезда в медицинские организации государственной

системы здравоохранения Иркутской области и обратно проживающим на территории региона детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов I группы, продолжается.

— Всего за два месяца 2018 года такой мерой социальной поддержки

воспользовались 99 человек, в том числе 22 ребенка-инвалида и 24 сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов I группы на сумму 600 тысяч

рублей, средний размер выплаты составил 6 тысяч рублей, — уточнил

министр.