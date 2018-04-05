Путин 4.0. РФ и КНР расшатывают миропорядок

На президентских выборах в России уверенно победил Владимир Путин , обеспечив себе четвертый срок. Путинская система, провозгласившая сильную Россию, пошатнувшая мировой порядок и демонстрирующая готовность противостоять западным странам, продлилась еще на шесть лет. «Власть будет находиться в руках у такого руководителя. Необходимо принять реальность и быть настороже», — выразили жесткое мнение все газеты, включая «Санкэй».

Событие, которое символизирует агрессивный курс Путина, — это аннексия украинского Крыма в марте 2014 года. Конфронтация с Западом стала непримиримой; изоляция России усиливается, однако популярность Путина в России выросла.

«Путин позиционирует аннексию Крыма при помощи военной силы в качестве основного достижения третьего срока. В ходе предвыборной кампании российский лидер посетил Крым и подчеркнул эти результаты», — отмечает «Санкэй».

«Выборы прошли 18 марта, в день, когда четыре года назад Россия присоединила украинский Крым. Очевидно желание подогреть патриотические чувства, чтобы обеспечить себе поддержку», — вторит ей «Иомиури».

Россия укрепляет центробежную силу за счет своенравного поведения, игнорируя международные правила. Газеты раскритиковали такое поведение Путина.

Прямо перед выборами против бывшего российского шпиона, находящегося в Великобритании , было применено нервно-паралитическое вещество. Отвечая на протесты Великобритании, Россия отрицает свою причастность и идет на ответные шаги, высылая британских дипломатов. «Даже двойное покушение на убийство шпионов в Великобритании было использовано для народного единения», — критикует Россию «Асахи».

В связи с этим инцидентом большинство западных стран выступили единым фронтом с Великобританией, введя санкции против России. Конфронтация между Россией и Западом обострилась еще больше.

ВВП России составляет всего одну четырнадцатую ВВП США ; одну девятую ВВП Китая ; две трети экспорта приходится на энергетику; новая промышленность не развивается. «Майнити» затронула тему плачевного состояния российской экономики. «Что касается постпутинской системы, то политическая ситуация может дестабилизироваться. Будущее России взывает беспокойство», — выражает сожаление газета.

В этот самый момент в Китае прошло Всекитайское собрание народных представителей. Глава КНР Си Цзиньпин сосредотачивает власть в своих руках и открывает вторую пятилетку. Были сняты ограничения срока полномочий, составляющие два срок. Есть вероятность, что администрация Си будет пребывать у власти долгое время. И «Санкэй», и «Нихон кэйдзай» выразили серьезную обеспокоенность тем, что и Россия, и Китай будут управляться в соответствии с деспотичной системой и жестким курсом.

«Есть одна страна, которая, как и Россия, благоволит КНДР и усиливает авторитарную политику. В Китае, провозгласившем возрождение китайского народа, был переизбран Си Цзиньпин. Мы не думаем, что лидеры Китая и России оставят попытки изменить существующий мировой порядок», — пишет «Санкэй». «В Китае, граничащем с Россией, глава страны Си Цзиньпин отменил ограничение срока полномочий, укрепляя систему единовластного правления Си. Авторитарные лидеры России и Китая на порядок укрепили сотрудничество. Нельзя отрицать опасность того, что они могут пошатнуть мировой порядок, поддерживаемый западными странами», — подчеркивает «Нихон кэйдзай».

Что касается дипломатии в отношении России, то Японию больше всего беспокоит проблема «северных территорий». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ , планирующий посетить Россию в мае, намерен сдвинуть эту проблему с мертвой точки за счет совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, однако «Санкэй» предупреждает: «Сейчас время проанализировать положение России в мире и отказаться от принятия поспешных решений в переговорах с Россией».

«Асахи» также предлагает еще раз тщательно проанализировать ситуацию: «Если закрывать глаза на события, которые беспокоят весь мир, и думать только о том, как вызвать расположение оппонента, это не принесет пользу российско-японским отношениям в долгосрочной перспективе». Вместе с тем «Иомиури» предлагает следовать существующему курсу: «Премьеру Абэ следует усердно разъяснить значимость экономического сотрудничества с Японией и добиться прогресса».

КНДР изменила свой курс, пойдя на диалог. В восточной Азии идут дипломатические тяжбы между различными странами. Как взаимодействовать с администрациями Путина и Си? Похоже, ситуация, которой нельзя пренебрегать, в ближайшее время не изменится.

Основные редакционные статьи, касающиеся четвертого срока президента Путина

«Санкэй»: «Опасаться поспешного улучшения отношений»

«Асахи»: «Опасность усиливающегося авторитаризма»

«Майнити»: «Уверенная победа, но перспектив нет»

«Иомиури»: «Неограниченные полномочия стабильность не обеспечат»

«Нихон кэйдзай»: «Жесткий курс Путина продолжается»

«Токио»: «Взболтать застоявшуюся воду»

Все статьи опубликованы 20 марта