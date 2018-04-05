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Henkel объявляет о назначении нового финансового директора в России
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Henkel объявляет о назначении нового финансового директора в России 

HR-tv.ru 22 минуты назад
Фото: HR-tv.ru
Александр Лилиен-Шмидт вступил в должность финансового директора Henkel Россия и кластера Восточная Европа. В новой должности Александр Лилиен-Шмидт заменит Ульриха Боргштедта, который, в свою очередь, возглавит отдел бизнес-контроллинга направления Beauty Care Professional. Александр Лилиен-Шмидт будет подчиняться Роберто Джанетти, корпоративному вице-президенту по финансам региона Европа. Назначения вступили в силу в начале 2018 года.
«Для меня большая честь присоединиться к российской команде. Россия имеет первостепенное значение для Henkel, и ее вклад в рост глобального бизнеса на протяжении десятилетий сложно переоценить, — прокомментировал свое назначение Александр Лилиен-Шмидт. — Руководствуясь новыми стратегическими приоритетами и целями по достижению финансовых результатов, мы намерены продолжить совершенствование финансовых процессов Henkel, способствуя росту компании как в России, так и на глобальном уровне».
Александр Лилиен-Шмидтприсоединился к команде Henkel в 2015 году в должности руководителя отдела бизнес-контроллинга компании в Германии. До своего прихода в Henkel Лилиен-Шмидт также занимал руководящие позиции в компаниях L’Oreal Group (Германия) и Unilever PLC (Великобритания).
Александр Лилиен-Шмидт получил образование в области международного бизнеса и финансов в Европейской бизнес-школе в Лондоне, а затем продолжил его в Европейской бизнес-школе в Париже, получив степень магистра менеджмента.
Фото Henkel
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