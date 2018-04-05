План Drang nach Osten: тысяча лет безнадежных потуг Европы

В этот день, …лет назад

Пятого апреля 1242 года в сражении на Чудском озере князь Александр Невский разгромил рыцарей-крестоносцев.

Историк Лев Николаевич Гумилев считал, что не татаро-монгольское «иго», а католическая Западная Европа в лице Тевтонского ордена и Рижского архиепископства представала собой смертельную угрозу для самого существования Руси. А потому роль победы на Чудском озере чрезвычайно велика в русской истории.

Александр Невский, второй сын великого князя Ярослава, родился 30 мая 1220 года в Переславле-Залесском . Это были тяжелые времена в истории России . С востока, сметая и уничтожая все на своем пути, шли бесчисленные монгольские орды. А с запада надвигались не менее безжалостные полчища немецких рыцарей. Вот уж воистину Русь в те времена вынуждена была, как сказал Александр Блок, держать «щит меж двух враждебных рас»!..

С отрочества Александр был сподвижником своего отца в ратных делах. В 15-летнем возрасте он уже дрался с крестоносцами, а год спустя начал самостоятельное княжение в Новгороде.

В 1240 году, воспользовавшись нашествием Батыя на Русь, в русские пределы вторглись шведы. Их большое войско на кораблях пришло в устье Невы под командой ярла Биргера. Самоуверенный граф направил в Новгород к князю Ярославу гонцов с посланием-угрозой: «Если можешь, сопротивляйся. Я уже здесь и пленяю твою землю».

Князь Александр с небольшой дружиной поспешил навстречу врагу: ждать подмоги от отца не было времени. «И была сеча великая с латинянами. И перебил их Александр, и самому предводителю печать на лицо острым копьем», — написал летописец.

За эту победу, одержанную 15 июля 1240 года, народ нарек двадцатилетнего Александра — Невским.

Теперь опасным врагом оставались немецкие «псы-рыцари». В 1241 году молниеносным ударом Александр Невским сумел изгнать рыцарей из древней русской крепости Копорье. Но сил развить успех у него не было. Поэтому крестоносцам удалось перехватить инициативу. Они даже взяли Псков

Ледовое побоищеДля Руси сложилось критическое положение, ибо в ее северных пределах остался лишь один-единственный бастион — Господин Великий Новгород. Но помимо великого города у русских был еще и великий полководец. В зимнем походе 1242 года дружина князя Александра сумела освободить Псков. А весною он дал Тевтонскому ордену последнее и решительное сражение. 5 апреля на льду Чудского озера сошлись два войска.

Напутствуя русичей на великую брань Александр Невский сказал поистине пророческие слова:

"Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем! Они поколебались и пали, мы же восстали и тверды были. Ибо, кто на нас с мечом пойдет, тот от меча и погибнет!.. "

Надежно защитив западные пределы, необходимо было оградить Русь и с востока. Летом того же, 1242 года Александр Невский выехал со своим отцом в Орду: нужно было превратить ордынцев из врагов в союзников. Эта трудная миссия, для которой необходимы были, как справедливо писал летописец, «кротость голубя и мудрость змеи», увенчалась успехом.

Однако не все русские князья обладали прозорливостью Александра Невского. И многие из них, не имея собственных сил в борьбе с Ордою, уповали на помощь Европы. Переговоры с римским папой вели, например, князь Михаил Черниговский, Даниил Галицкий и даже брат Александра, Андрей Ярославович. Но, думается, Александр Невский прекрасно разбирался в политических реалиях Европы и помнил судьбу христианского Константинополя, захваченного и разгромленного крестоносцами в 1204 году. К тому же союз с римским папой и с императором Священной Римской империи был возможен лишь в случае отказа Руси от православия. Но ведь Русь без Православия — не Русь…

А папа римский присылал своих послов к Невскому. Раз на поле брани не удалось, то может, глядишь, кардиналы смогут убедить князя. Расскажут о манне небесной, о европейских кисельных берегах…

Кстати, Даниил Галицкий поверил подобным увещеваниям. Его папа римский Иннокентий IV даже сделал «королем Руси». Во как!..

Заметил одну любопытную особенность: чем скромнее успехи — тем величественнее титулы и вообще, внешние формы и знаки. Например, некоторые германские курфюрсты имели такие длинные и пышные титулования, что на их перечисление занимает немало строк убористого текста.

А посмотрите на военную форму. Самая простая, без вычурности, но вместе с тем практичная — у русской армии и немецкой. А это в истории две самые сильные армии мира. Нет, вернее так: номер 1 — русская армия, номер 2 — немецкая. А посмотрите на красоту военной формы некоторых стран. Аж дух захватывает! Правда, на полях сражений похвастаться им особо нечем.

Репродукция картины неизвестного художника «Битва Пересвета с Темирмурзой»В 1252 году многие русские города восстали против монголо-татар, поддержав лишенный практического смысла призыв князя Андрея Ярославича. Сил для решительного боя в те времена явно не хватало.

А расхлебывать последствия безответственных затей брата пришлось Александру Невскому, немало заплатившему ордынцам, чтобы отвести от русских пределов возможное карательное нашествие. А князь Андрей в это время уже успел улепетнуть в Швецию , и издалека наблюдал за тем, как брат расхлебывает последствия его химер. Он так и не понял, что ослабленной из-за вечных войн Руси худой мир с Ордой лучше доброй ссоры.

Став великим князем всея Руси, Александр Невский проявил себя на этом поприще как умный и дальновидный муж. Приведу только один из примеров его мудрости. Хорошо зная ордынские дела, Александр сумел, сыграв на восточном властолюбии, стравить хана Берке с монгольскими правителями. В итоге Берке откололся от Монголии и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, которое стало для Руси пусть и не слишком надежным, но все же заслоном от Великой Монгольской степи.

Так началось соединение и смешение русских и татарских земель и народов, много лет спустя вызревшее в многонациональное российское государство. А потом в Сарае, столице Золотой Орды, была учреждена епархия Русской Православной Церкви

И еще. Да, конечно, Руси приходилось держать «щит меж двух враждебных рас». Но все-таки различия есть. И существенные! Европа хотела в России и царствовать, и владеть землей, и заниматься работорговлей, и еще обирать местное население до нитки. Орда же выступала с менее радикальной программой — платите дань. Да еще рабы. Но это была, так сказать, добыча во время набегов. Специально работорговлей русскими занимались в основном крымчаки, а не ордынцы.

Скончался великий князь Александр Ярославич поздней осенью 1262 года. Он был погребен во владимирском Рождественском монастыре. Его духовный отец и сподвижник митрополит Кирилл в надгробном слове сказал: «Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет такого князя в Русской земле».

И, слава Богу, митрополит Кирилл ошибался.

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