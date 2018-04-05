Кабмин выделил €4,5 млн на реализацию программы «Интеррег. Регион Балтийского моря»

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ выделило €4,5 млн из федерального бюджета на реализацию программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

Россия вносит в программу €4,5 млн, в том числе €3,06 млн в 2018 году и €1,44 млн в 2019 году. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете", — говорится в документе.

Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 годов предполагает реализацию совместных трансграничных проектов субъектов Федерации, государств Европейского союза Норвегии в целях сбалансированного социально-экономического развития Балтийского региона.

Отмечается, что реализация программы будет способствовать развитию трансграничных связей, обеспечению экологической безопасности и развитию инфраструктуры. Для субъектов Северо-Западного федерального округа программа станет инструментом решения вопросов регионального значения и дополнительным источником финансирования региональных инициатив.