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Кабмин выделил €4,5 млн на реализацию программы «Интеррег. Регион Балтийского моря»
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Кабмин выделил €4,5 млн на реализацию программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило €4,5 млн из федерального бюджета на реализацию программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.
"Россия вносит в программу €4,5 млн, в том числе €3,06 млн в 2018 году и €1,44 млн в 2019 году. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете", — говорится в документе.
Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 годов предполагает реализацию совместных трансграничных проектов субъектов Федерации, государств Европейского союза и Норвегии в целях сбалансированного социально-экономического развития Балтийского региона.
Отмечается, что реализация программы будет способствовать развитию трансграничных связей, обеспечению экологической безопасности и развитию инфраструктуры. Для субъектов Северо-Западного федерального округа программа станет инструментом решения вопросов регионального значения и дополнительным источником финансирования региональных инициатив.
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