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Пользователей сети призвали перестать следовать смертельному совету из интернета
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Пользователей сети призвали перестать следовать смертельному совету из интернета 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Министерство здравоохранения Южной Кореи призвало граждан перестать смешивать алкогольный напиток соджа с осами в надежде сбить высокое кровяное давление и решить проблемы с диабетом, пишет The Daily Mail.
Для усиления эффекта жители страны начали добавлять в напиток сороконожек и дождевых червей, однако такие коктейли способны привести к удушью, предупреждают чиновники. В совместном заявлении ведомства и министерства по безопасности пищевых продуктов и лекарств говорится, что удушье может вызвать аллергическую реакцию, спровоцированную смесью алкоголя с насекомыми.
Повальное увлечение осами, замоченными в соджу, началось с подачи интернет-магазинов, которые начали продавать напиток, сделанный по древнему рецепту. Люди по цепочке делились способами приготовления «лекарства» в соцсетях.
«Это не более, чем слух, что осы могут помочь восстановить здоровье», — предостерег исследователь из министерства по безопасности продуктов и лекарств Ким Сын Хван.
The Daily Mail отмечает, что совместному заявлению министерств предшествовала недавняя смерть женщины в Испании, которая подверглась иглоукалыванию с использованием пчел. Она проходила курс такого лечения в одной из клиник на протяжении нескольких лет и не страдала от аллергических реакций, однако в конечном итоге скончалась из-за анафилактического шока от яда насекомых.
Ранее медики предупредили пользователей сети об опасности поедания капсул Tide Pod, превратившегося в сетевой флешмоб.
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