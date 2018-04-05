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Вьетнаму потребуется век на устранение последствий войны
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Вьетнаму потребуется век на устранение последствий войны 

Вьетнам сегодня 31 минуту назад
Фото: Вьетнам сегодня
Спустя сорок лет после окончания войны по всей территории Вьетнама все еще разбросано около 800 000 тонн бомб, свидетельствуют официальные данные правительства
Больше всего от бомбардировок пострадали центральные районы страны, где минами и бомбами покрыто до 6,1 миллиона гектаров земли, что составляет 18,7% от всех загрязненных территорий. В некоторых провинциях военными отходами и вовсе покрыто 80% всей земли.
При поддержке международного сообщества Вьетнам очищает в среднем от 40 до 50 000 гектаров в год, но для полной очистки, но прогнозам специалистов, может понадобиться до 100 лет.
Согласно данным правительства, пятая часть земли во Вьетнаме загрязнена неразорвавшимися боеприпасами. Ежегодно от взрывов погибает более 1500 человек, еще 2200 получают серьезные ранения. Много вьетнамцев погибает и калечится, пытаясь сдать такие снаряды в металлолом.
Между 1945 и 1975 годами в ходе Первой и Второй Индокитайских войн на Вьетнам было сброшено более 15 млн тонн взрывчатых веществ, что в четыре раза превышает массу всех бомб, сброшенных в ходе Второй Мировой войны.
Источник: VnExpress
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