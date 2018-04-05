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В администрации Кемерова обсудили вопросы подготовки к паводку
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В администрации Кемерова обсудили вопросы подготовки к паводку 

АиФ Кузбасс 30 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В городской администрации прошло совещание, посвященное вопросам подготовки к паводку.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемерова, подготовка к паводку началась еще в ноябре и продолжалась всю зиму. К ликвидации последствий паводка готовы приступить 113 человек личного состава и спецтехника. В зоне возможного подтопления находятся частные подворья Центрального, Рудничного, Кировского и Заводского районов. Утверждены 10 мест временного отселения местных жителей, для размещения домашнего скота — 2 места.
В областной столице круглосуточно дежурят три экипажа спасателей. В их арсенале есть катер, гребно-моторные и моторные лодки.
Из возможных зон подтопления вывезено 50 000 кубометров снега, рабочие очистили 965 щелевых дождеприемников, вскрыли 642 водопропускные трубы. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.
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