В администрации Кемерова обсудили вопросы подготовки к паводку

В городской администрации прошло совещание, посвященное вопросам подготовки к паводку.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемерова , подготовка к паводку началась еще в ноябре и продолжалась всю зиму. К ликвидации последствий паводка готовы приступить 113 человек личного состава и спецтехника. В зоне возможного подтопления находятся частные подворья Центрального, Рудничного, Кировского и Заводского районов. Утверждены 10 мест временного отселения местных жителей, для размещения домашнего скота — 2 места.

В областной столице круглосуточно дежурят три экипажа спасателей. В их арсенале есть катер, гребно-моторные и моторные лодки.

Из возможных зон подтопления вывезено 50 000 кубометров снега, рабочие очистили 965 щелевых дождеприемников, вскрыли 642 водопропускные трубы. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.