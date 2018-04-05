В Приамурье проверят жалобы на отсутствие в продаже льготных авиабилетов

Причиной стали обращения людей, которые сообщили, что авиакомпании специально удерживают льготные билеты, чтобы за сутки до вылета выставить их на продажу под предлогом, что льготники отказались от полета.

"Эту информацию необходимо тщательно проверить. В случае подтверждения будем обращаться в надзорные органы", — цитирует пресс-служба губернатора Приамурья Александра Козлова

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 2 апреля открыла в Благовещенске продажу субсидированных билетов. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, по информации авиационного агентства «Моисей», за три дня проданы 2588 билетов по льготным тарифам, в авиационном агентстве «Феникс» — 560 билетов, в агентстве «Авиатраст» — 731 билет.

"Авиационные агентства констатируют факт отсутствия в продаже билетов по льготному тарифу", — сообщает пресс-служба.

Еще одна авиакомпания — «Северный ветер», осуществляющая перевозки из Благовещенска в Москву , подала заявки в Минтранс РФ «крайне поздно» и, как отмечает пресс-служба, пока «им не выделены лимиты на осуществление льготных перевозок».